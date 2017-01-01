Началось строительство нового корпуса авиатехникума

Планируется, что это будет пятиэтажное здание, рассчитанное на 1,2 тыс. человек

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Проект нового корпуса техникума им. Швецова

В Перми 1 декабря начались работы по рытью котлована нового корпуса авиатехникума им. Швецова.

К середине марта 2020 года планируется завершить устройство фундамента и начать возводить каркас здания. Все работы должны быть завершены к концу 2021 года.



Кроме того, рядом начались подготовительные работы для строительства корпуса общежития авиатехникума.



Напомним, в октябре определён победитель конкурса на строительные работы — ООО «Гарантстрой» (Санкт-Петербург).



Стоимость строительства составит 645 млн руб.



Планируется, что это будет пятиэтажное здание, рассчитанное на 1,2 тыс. человек, расположенное рядом с действующим зданием — на пересечении ул. Горького и Екатерининской.



По проекту, первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями. По нормативам учебные классы, расположенные выше, также должны быть высотой не менее 3,3 м. Плюс необходима ниша для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса получится больше 24 м, что нарушало бы высотный регламент территории (он установлен до 20 м), но 26 февраля депутаты гордумы изменили высотность на «до 25 м».



На обустройство мастерских будет направлено 56,7 млн руб., в том числе 28 млн руб. из краевого бюджета. А на лаборатории запланировано выделить 78 млн руб. из краевого бюджета.



Помимо нового корпуса запланировано строительство общежития на 400 мест, оно должно быть построено в 2022 году.

Проект разработан ООО «Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга и включает в себя новый корпус, реконструкцию существующих корпусов и обустройство сквера напротив главного входа в новый корпус, который будет располагаться на перекрёстке ул. Горького и Екатерининской.



По словам директора учебного заведения Александра Дическула, существующие помещения техникума не способны комфортно вмещать тысячу обучающихся, а также аудитории и мастерские.