Строить новый корпус авиатехникума будет компания из Санкт-Петербурга Реализация проекта обойдётся в 645 млн руб.

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Фото: Администрация Перми

Определён победитель конкурса на строительство нового учебного корпуса Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова. Подрядчиком строительства станет ООО «Гарантстрой» (Санкт-Петербург).

Ка уточнили в пресс-службе краевой администрации, планируется, что новый корпус авиатехникума будет построен до конца августа 2021 года. Стоимость строительства составит 645 млн руб.



Планируется, что это будет пятиэтажное здание, рассчитанное на 1,2 тыс. человек, расположенное рядом с действующим зданием — на пересечении ул. Горького и Екатерининской.



По проекту, первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями. По нормативам учебные классы, расположенные выше, также должны быть высотой не менее 3,3 м. Плюс необходима ниша для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса получится больше 24 м, что нарушало бы высотный регламент территории (он установлен до 20 м), но 26 февраля депутаты гордумы изменили высотность на «до 25 м».



На обустройство мастерских будет направлено 56,7 млн руб., в том числе 28 млн руб. из краевого бюджета. А на лаборатории запланировано выделить 78 млн руб. из краевого бюджета.



Помимо нового корпуса запланировано строительство общежития на 400 мест, оно должно быть построено в 2022 году.



Проект разработан ООО «Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга и включает в себя новый корпус, реконструкцию существующих корпусов и обустройство сквера напротив главного входа в новый корпус, который будет располагаться на перекрёстке ул. Горького и Екатерининской.



По словам директора учебного заведения Александра Дическула, существующие помещения техникума не способны комфортно вмещать тысячу обучающихся, а также аудитории и мастерские.



Отметим, что прошлый конкурс на поиск подрядчика 2 сентября признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Фото: Администрация Перми