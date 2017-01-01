В Нытвенском городском округе определились финалисты конкурса на пост главы территории

Твитнуть Поделиться Поделиться

В конкурсе по отбору главы Нытвенского городского округа названы вышедшие во второй тур претенденты.

Ими стали глава Нытвенского района Ринат Хаертдинов и начальник МКУ «Управление капитального строительства» Александр Попов.

Напомним, что документы до 5 ноября подали, кроме финалистов конкурса, заместитель главы по инфраструктуре Андрей Блинов, сотрудник районной администрации Дмитрий Гилёв и сотрудник ООО «Нытвенский мясокомбинат» Лариса Смирнова.

Напомним, что 18 апреля депутаты Законодательного собрания рассмотрели сразу в двух чтениях законопроект о создании Нытвенского городского округа.

Планировалось, что законопроект о создании Нытвенского городского округа рассмотрят на мартовской «пленарке», но Земское собрание района попросило перенести рассмотрение инициативы на апрель: в Нытвенском районе ждали одобрения для получения статуса территории опережающего социально-экономического развития и боялись, что в случае смены административного устройства муниципалитету придётся заново отправлять заявку.

В итоге 30 марта Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства РФ о создании ТОСЭР «Нытва», и муниципалитету больше ничто не мешало вступить в объединительные процессы.

Отметим, что до конца января в Пермском крае выберут глав 25 территорий.