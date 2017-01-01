В Прикамье появится Нытвенский городской округ

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 18 апреля, депутаты Законодательного собрания рассмотрели сразу в двух чтениях законопроект о создании Нытвенского городского округа.

Согласно плану правительства края, в 2019 году осталось создать два городских округа — Нытвенский и Александровский. Планировалось, что законопроект о создании Нытвенского городского округа рассмотрят на мартовской «пленарке», но Земское собрание района попросило перенести рассмотрение инициативы на апрель: в Нытвенском районе ждали одобрения для получения статуса территории опережающего социально-экономического развития и боялись, что в случае смены административного устройства муниципалитету придётся заново отправлять заявку.

В итоге 30 марта Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства РФ о создании ТОСЭР «Нытва», и теперь муниципалитету больше ничто не мешает вступить в объединительные процессы.

В первом чтении за принятие законопроекта проголосовал 51 депутат, один высказался против.

Во время голосования во втором чтении количество противников реформы увеличилось: 51 депутат проголосовал «за», четыре — «против».