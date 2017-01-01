Депутаты переизбрали главу Октябрьского района

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Глава Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев сохранил должность. На состоявшемся сегодня, 28 ноября, заседании местной думы его поддержали 12 депутатов.

В конкурсе участвовали три человека. Кроме Поезжаева на эту должность претендовали директор ООО «Октябрьский водоканал» Михаил Волков и предприниматель Надежда Сафанаева. Во второй тур решением конкурсной комиссии Сафанаева не прошла.



Напомним, зимой 2019 года Октябрьский район получил статус городского округа. На выборах 8 сентября 13 из 15 мест заняли представители партии «Единая Россия». По одному мандату досталось КПРФ и «Справедливой России».

Спикером думы стала Татьяна Михеева, которая до этого возглавляла думу Октябрьского городского поселения.