Рука юга Кто, с кем и за что борется на выборах в южных территориях Пермского края

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Избирательная комиссия Пермского края 2 августа завершила регистрацию кандидатов в депутаты местных представительных органов. Больше всего человек отсеялось в Чернушинском районе — как среди самовыдвиженцев, так и среди партийных ставленников. Основными причинами отказа в регистрации были неправильно оформленные подписи и наличие судимостей, которые кандидаты пытались утаить. В Чернушке, по мнению экспертов, схлестнутся представители бывшего и действующего главы территории — Олега Хараськина и Михаила Шестакова. Есть вероятность, что в новой конструкции думы соратники Хараськина могут взять от трети до половины мандатов. В отличие от Осы, где ни один из четырёх лагерей большинства не сформирует, а глава — Яков Лузянин — фактически дистанцировался от проведения кампании. О том, какие силы борются за власть в местных думах в южных территориях края — в материале «Нового компаньона».

Фото: Константин Долгановский

Чернушка: два короля

- Мандатов — 21;

- Выдвинулось — 99;

- Зарегистрировано — 79 (один выбыл после регистрации, на основании заявления);

- Примут участие в выборах — 78;

- КПРФ — 16 кандидатов;

- ЛДПР — 8 кандидатов;

- Яблоко — 1 кандидат;

- Единая Россия — 21 кандидат;

- Справедливая Россия — 4 кандидата;

- Самовыдвиженцы — 28 кандидатов.

Конкурс — 3,7 человек на место.

Интересно, что среди кандидатов, которым было отказано в регистрации в Чернушке, были представители КПРФ и ЛДПР. Они скрыли от руководства наличие судимостей. Это пенсионер-коммунист из д. Легаевка Чернушинского района Павел Кузьминых. И четыре либерал-демократа: мастер производства ООО «Митра» Дмитрий Усанин (компания, по данным портала «СБИС» принадлежит Станиславу Мусихину, кандидату от партии «Единая Россия» по округу №13, где и был выдвинут Усанин; Станислав Мусихин якобы является племянником Олега Хараськина), водитель ООО «УралТехТранс» из Чернушки Дмитрий Гороженинов, продавец Рафис Валиев и ИП из с. Рябки Чернушкинского района Вячеслав Винокуров (он — так совпало — проживает там же, где глава города Иван Ратегов, который идёт по тому же округу, где не прошёл регистрацию Валиев).

Причины для отказа в регистрации 14 самовыдвиженцев были разными: кто-то сам отказался от участия, написав заявление, кто-то просто не принёс документы, кто-то скрыл при сборе подписей наличие судимостей (четыре выдвиженца), а остальные просто не смогли грамотно оформить эти подписи.

Среди тех, кто скрыл судимость, был и тёзка экс-депутата краевого Законодательного собрания Александра Драницына, директор ОООО «Энергоинвест» Владимир Драницын. Он шёл по тому же округу, что и экс-парламентарий. Председатель колхоза «На страже мира» Александр Драницын до 2006 года работал председателем комитета по бюджету Земского собрания Чернушинского района. Кстати, всего в списках по Чернушке Драницыных было сразу четыре. Осталось три — помимо Александра Драницына за мандаты поборются ещё Василий Драницын (депутат сельсовета из Дивьи) и Андрей Драницын (директор МП «Тепловые сети», депутат Чернушинской гордумы).

От «Яблока» — электрослесарь филиала АО «МРСК-Урала» «Пермэнерго» Денис Зотов.

Олег Хараськин заявил «Новому компаньон», что «ведёт» четырёх эсеров. «Это мои партнёры, которых я давно знаю, на которых могу положиться, и которые будут работать на конструктив», — пояснил Олег Хараськин. Судя по спискам, это технический директор ООО «Инвест-групп» Дмитрий Зверев (округ 3), директор ООО «Торговая Группа Гермес» Дмитрий Коромщиков (округ 14), руководитель административно-хозяйственного подразделения ООО «Инвест-групп» Алексей Ханьжин (округ 15) и директор ООО «СтройМонтажСервис» Владислав Иванов.

По мнению политического консультанта Сергея Иванова, с появлением Хараськина в территории многие местные предприниматели, которые раньше целиком и полностью ориентировались на главу района Михаила Шестакова, либо начали прислушиваться к экс-главе, либо вести свою игру. В борьбу за мандаты здесь вступили сразу несколько влиятельных человек. Так, по мнению Иванова, на стороне Хараськина играет глава Чернушки Иван Ратегов. И он ведёт свой пул кандидатов — в основном, предпринимателей, которые якобы получали муниципальные контракты благодаря поддержке Ратегова. «Ратегов никогда бы не рискнул пойти в депутаты, если бы не появился Хараськин», — полагает политической консультант. И все кандидаты, которых проведёт Ратегов, окажут поддержку Хараськину.

Кстати, в округе Ратегова сложилась интересная ситуация. Он остался один на один со своим давним оппонентом и председателем Земского собрания Сергеем Крыловым. Их два соперника «улетели» по причине сокрытия судимости. Один из них, кандидат от ЛДПР Вячеслав Винокуров, вероятно, был «техником» Ратегова. Второй, директор ООО «Внешнее благоустройство» Сергей Борисов, скорее всего, спойлером Крылова. Борисов собрал подписи, но, поскольку в подписных листах он не указал, что судим, их признали недействительными.

И это значит, что Ратегов может сняться с выборов накануне дня голосования. Штрафы здесь не такие, как на выборах в Законодательное собрание, — порядка 130 тыс. руб. Этот шаг позволит ему отлучить Крылова от распределения мандатов в гордуме. Связаться с Ратеговым «Новому компаньону» не удалось — телефон был выключен.

Олег Хараськин отмечает, что с Ратеговым он, конечно, знаком и считает его своим товарищем, но никакого отношения к его участию в выборах не имеет. На вопрос «Нового компаньона», посоветует ли он своему товарищу сняться с выборов, Хараськин заявил, что считает такой жест недопустимым, «нужно бороться до конца».

На стороне Михаила Шестакова играет пул кандидатов, спонсором которых будто бы является местный предприниматель Сергей Волокитин. Он тоже якобы завязан на муниципальные контракты.

Помимо этого, в депутаты по округу №5 баллотируется экс-глава Чернушки Юрий Кислицин. К нему тоже прислушивается часть местных элит. Но он, полагает источник в территории, скорее всего, будет ориентироваться на ту силу, которая победит.

Сергей Иванов считает, что в пуле Хараськина больше, чем четыре эсера. К его сторонникам можно отнести львиную долю индивидуальных предпринимателей. Хараськин это категорически опровергает, отмечая, что к его сторонникам приписывают многих людей в территории, поскольку он долгое время ей руководил. Он говорит, что ему поступали предложения «по созданию фронды из 21 человека», но он отказался. Он осознанно дистанцируется от местных выборов, чтобы «не будоражить существующее административное поле». «Понимаю, что определённое политическое волнение есть, но я не хочу, чтобы оно было. Мы нацелены на то, чтобы провести тихую и спокойную кампанию без скандалов», — говорит Хараськин.

Мнения по поводу результатов, которые может показать на выборах команда Хараськина расходятся. Один из источников, близкий к краевой администрации, полагает, что вряд ли ему удастся провести больше 4-5 человек. Другой источник (не в краевой администрации, а просто знакомый с ситуацией), считает, что у него есть все шансы взять 7-10 мандатов. «Для Олега Хараськина, конечно, попытки возвращения в политику — это своего рода спорт, он просто тренируется, — говорит собеседник. — Но именно в Чернушке его нельзя снимать со счетов. Многие люди в территории ориентированы на него и в социальных, и в политических, и в бизнес-отношениях».

Фото: osa.perm.ru

Оса: Запрос на третью силу

- Мандатов — 15;

- Выдвинулось — 84;

- Зарегистрировано — 74;

- Примут участие в выборах — 74;

- Самовыдвиженцы — 31 кандидат;

- Единая Россия — 15 кандидатов;

- ЛДПР — 12 кандидатов;

- Справедливая Россия — 10 кандидатов;

- КПРФ — 6 кандидатов.

Конкурс — 4,9 человек на место.

В Осе в округе №12 отказали в регистрации сразу двум кандидатам, скрывшим судимость. Это представитель казачьей партии Олег Масанов (кража группой лиц с причинением значительного ущерба) и самовыдвиженец, товаровед АО «Тандер» Татьяна Белоусова (заведомо ложный донос).

Регистрацию не прошли два партийных кандидата: выдвиженцы от ЛДПР и от «Справедливой России» попросту не принесли документы. Также, кстати, поступили и глава Крыловского поселения Алексей Ануфриев и спикер Земского собрания Светлана Карташова — они якобы рассчитывают сохранить выплаты, положенные при потере рабочего места из-за объединения. По данным источника «Нового компаньона», Карташова претендует на должность главы объединённой территории, но у неё мало шансов.

В целом, в списке претендентов на главу территории — несколько человек, и каждый из них ведёт свой пул кандидатов. Это директор МУП «Водоканал» и депутат гордумы Михаил Алатырев (считается близким к местному предпринимателю Анатолию Яскину), другой местный депутат и предприниматель Алексей Курбанов, собственно глава района Яков Лузянин и экс-глава района, советник мэра Перми Сергей Романов.

Причём кандидаты каждого лидера распределены между несколькими партиями. «Единая Россия» поделена между всеми четырьмя. У Романова есть несколько человек в «Справедливой России».

Интересно, что Лузянин не ведёт никакой активной деятельности. Он рассчитывает, что если администрация губернатора согласует его кандидатуру, то все депутаты — не важно от какого они будут блока — вынуждены будут поддержать его, говорит собеседник в территории. Хотя по ряду территорий единороссам противостоят работники бюджетных учреждений, которые считаются близкими к нему.

Основная битва в округах будет происходить между давними оппонентами — Яскиным и Романовым. Для Яскина наличие своих людей во власти является гарантией бизнеса: многие земельные участки под объектами недвижимости, которые он сдаёт в аренду сетевым магазинам, будто бы оформлены с нарушениями.

После скандала с его отстранением от должности замглавы Перми по ЖКХ осенью прошлого года, Романов трудится советником. Возвращение в Осу в таком случае — повышение.

Получить комментарий у Сергея Романова не получилось — он находится в отпуске, его телефон выключен.

Собеседник, близкий к краевым властям, отметил только, что Романов — в списке желающих. Там же, по данным «Нового компаньона», находится и Лузянин, и Григорьев. Никакого согласованного кандидата на главу пока нет и быть не может.

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что Романову не стоит претендовать на пост главы — за два срока он накопил «значительный политический негатив». «Он неплохой хозяйственник, но возвращаться не стоит», — говорит Борисенко.

К Анатолию Яскину негативно настроены немногочисленные местные предприниматели — многим из них он перешёл дорогу по бизнесу. Романов и Яскин находятся в долгосрочном конфликте. В пуле обоих — действующие депутаты и предприниматели. У Яскина — ещё и представители бюджетных учреждений.

Алексей Курбанов, говорит собеседник в Осе, пока представляется некоей третьей силой, не связанной ни с Романовым, ни с Яскиным. Он — сын экс-главы района Виктора Курбанова. В его пуле есть сильные и слабые кандидаты. В основном, спортсмены. Предположительно он ведёт свой пул под выходца из чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Григорьева, который также претендует на пост главы. Григорьев некоторое время работал заместителем главы Осы.

Интересно, что в округе уже идёт активная политическая борьба. Так, соратник Романова, депутат и главврач местной ЦРБ Андрей Котомин («Единая Россия») и врач той же больницы Эдуард Латыпов пожаловались на кандидата от ЛДПР и тоже депутата Максима Рожкова: он разместил на ресурсе «Прайм.ру» заметку о расселении ветхого и аварийного жилья в Осе. Её признали незаконной агитацией.

В ТИК жаловались также и эсеры — на пост в соцсети Вконтакте, где кандидатов от партии выставили сторонниками Анатолия Яскина, жёстко раскритиковав их работу. Однако на момент рассмотрения жалобы пост был удалён, поэтому жалобу отклонили.

По мнению Сергея Иванова, шансы всех блоков сегодня — примерно равны. И с высокой долей вероятности в объединённой гордуме большинства не будет ни у кого. И это значит, что всем придётся договариваться.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что в этом случае, когда большинства не будет ни у кого, шансы Лузянина сохраниться могут вырасти — «когда вокруг одни волки, им нужен слабый глава». Другой вопрос — сможет ли он создать команду, которая будет ориентирована только на него.

Фото: Константин Долгановский

Куеда: бывшие главы, объединение и Хараськин

- Мандатов — 19;

- Выдвинулось — 73;

- Зарегистрировано — 61;

- Примут участие в выборах — 60;

- Единая Россия — 19 кандидатов;

- Самовыдвиженцы — 11 кандидатов;

- КПРФ — 11 кандидатов;

- Справедливая Россия — 10 кандидатов;

- ЛДПР — 9 кандидатов.

Конкурс — 3,2 человека на место.

В Куеде отказали в регистрации сразу 10 самовыдвиженцам (ещё два самоустранились, написав заявления). Два из них попросту не принесли документа на регистрацию, восемь — не правильно оформили подписи. Один из них — генеральный директор ООО «Куединское ЖЭС» Валерий Назаров, к примеру, не указал на подписных листах статью, по которой был судим (то есть ст. 228 ч. 1 УК РФ, «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Интересно, что с подписями ошиблась также и действующий депутат Земского собрания Наталья Осокина.

Кандидат от ЛДПР Альбина Самиева, ИП из Куеды, отказалась от участия в выборах уже после регистрации.

В выборах в Куеде участвуют три нефтяника (здесь традиционно сильны позиции «Лукойла»): мастера ЦДНГ-2 и ЦДНГ-3 ООО «Лукойл-Пермь» Дмитрий Каргаполов и Виталий Королёв и эколог ЦДНГ №2 Людмила Сайфаталова. Все — в четырёхмандатном округе. И один газовик — начальник Куединского УГХ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Андрей Собянин.

Интересная борьба развернётся в одномандатном округе №3. Здесь зарегистрировано четыре кандидата: депутат совета депутатов Куеды Марина Булычева (ЛДПР), политтехнолог Олег Мейлус, председатель Земского собрания Флорид Бадртдинов (ЕР) и депутат Земского Нина Корионова (КПРФ).

Нина Корионова поясняет, что намерено выдвинулась против действующего спикера — либо она, либо он. «И об этом я сказала официально на трибуне Земского собрания, — говорит Корионова. — Я считаю безнравственным, что такой человек является одним из руководителей района. Я ему прямо сказала, что он вор. Я бы никогда не пошла по его национальному округу, но либо его не будет, либо меня. Если он все-таки победит, то моё присутствие в Земском недопустимо. Если я одержу победу, то принесу этим значительную пользу территории». Она добавила, что сейчас вместе со сторонниками и активистами они собирают подписи под письмом губернатору, где буду требовать недопущения к выборам и спикера, и главы района (он — к конкурсу).

Олег Мейлус, по словам Корионовой, работает в интересах Флорида Бадртдинова. Регистрация в качестве кандидата — его традиционный ход. Основная задача — писать жалобы (в Краснокамске, например, именно с его подачи на чаепитие директора ООО «УЗПМ» Павла Кононова приехала полиция). И одна жалоба уже есть — на публикации в местной газете «Куединский вестник», где упоминаются Бадртдинов и Корионова. Но ТИК жалобу отклонил, не усмотрев незаконной агитации.

В пуле эсеров — местные обиженные, бывшие чиновники и депутаты. Это директор УМТП «Куединский тепловые сети» Владимир Денисенко (он якобы также претендует на пост главы территории), бывший председатель местной КСП Андрей Мочалов (по слухам, его отстранили с подачи главы, и он затаил обиду), депутат Куединского совета депутатов и бывший замглавы района Павел Трегубов, депутат Земского собрания, учитель сельской школы Екатерина Балабанова и ряд других (бюджетники, фермеры, поселковые депутаты). Кстати, предполагается, что они относятся в группе бывшего главы Куеды Павла Коноплёва, который идёт от «Единой России».

Мочалов и Трегубов зарегистрированы в одном двухмандатном округе вместе с коммунистом и депутатом Земского Геннадием Мельковым, который пользуется поддержкой избирателей и является одним из лидеров у местных коммунистов.

У коммунистов в территории традиционно высокие результаты в районе села Б. Гондырь. Но здесь четырёхмандатный округ вместе с другими, удалённым от Гондыря территориями. И именно здесь ведут своих кандидатов нефтяники. Плюс действующие депутаты от «Единой России».

В пуле ЛДПР, помимо кандидатов для «галочки» (типа иногородних), находятся соратники и коллеги учителя Куединской школы, депутата Куединского совета депутатов Татьяны Гараевой. Она, кстати, идёт против Павла Коноплёва — по информации источника, у них довольно неприязненные отношения между собой. Также по этому двухмандатному округу зарегистрирован депутат Земского собрания, ИП Земфир Бадртдинов (вероятно, брат спикера).

Гараева — авторитетная в Куеде фигура. Вместе с собой через ЛДПР она провела своих соратников по совету депутатов. Вероятно, к её пулу относятся заведующая сектором по проведению массовых праздников МБОУ «Куединский КСК» Марина Булычева, которая будет бороться с Корионовой и Бадртдиновым, инженер средств связи ООО «Альтерон» Михаил Пантелеев (в двухмандатном округе Денисенко и действующего депутата Земского Мадрита Хадиуллина), мастер по обслуживанию ПАО «Ростелеком» Владимир Хоринов (в одномандатном против действующего земского депутата Владимир Иванова). Все — депутаты Куединского совета депутатов.

Действующий глава района Александр Горбунов активно участвует в кампании. Несмотря на промах с объединением в муниципальный округ, он рассчитывает, что край поддержит его на посту главы. И прилагает все усилия, чтобы достойно провести выборы.

От комментариев Горбунов отказался. По поводу прогнозов результатов выборов он отметил только, что рассчитывает, что «Единая Россия» получит все 19 мандатов, «а дальше выборы покажут».

Кстати, вариант, что Горбунов возглавит территорию, вполне возможен. Дело в том, что в августе-сентябре в территории будет запущен объединительный процесс. И значит, что в следующем году здесь вновь пройдут выборы. Вряд ли краевые власти будут менять «коней на переправе»: какой-никакой опыт управления территорией (а значит и подготовки документов) у него есть, рисковать с новым человеком, по крайней мере, на период объединения, смысла нет. И такой пример был в Осе в прошлом году, когда краевые власти, пусть не с первой попытки, согласовали Якова Лузянина.

В целом «Единая Россия» здесь может набрать порядка 60% голосов, считает источник в Куеде. Но Куеда — территория особенная, многонациональная (татары, башкиры, удмурты), и это тоже всегда накладывает свой отпечаток на исход кампании.

Отдельно отметим, что выборы здесь проводятся в том числе по многомандатным округам. Учитывая, что в территории есть также и одномандатные округа, это значит, что избиратели в многомандатных могут поставить только одну галочку. Поэтому здесь не исключён элемент случайности.

Фото: Константин Долгановский

Октябрьский: воля случая

Мандатов — 15;

Выдвинулось — 48;

Зарегистрировано — 46;

Примут участие в выборах — 46;

Единая Россия — 15 кандидатов;

КПРФ — 11 кандидатов;

Самовыдвиженцы — 10 кандидатов;

ЛДПР — 5 кандидатов;

Справедливая Россия — 5 кандидатов.

Конкурс — 3 человека на место.

В Октябрьском районе — меньше всего отказов в регистрации, всего двум выдвиженцам (такой же показатель, кстати, в Кунгурском районе). По подписям не прошли два самовыдвиженца — администратор у ИП Бурцева О. В. Игорь Бурцев и директор школы в Щучьем озере Любовь Благодатских.

Действующие поселковые и районные депутаты распределились сразу между несколькими партиями. У «Единой России» — в основном депутаты Земского собрания и бюджетники. Это Айдар Салимов, Владимир Филимонов, Николай Назаров, Александр Житников, Александр Тарарака, Виктор Кузвесов. А также поселковые депутаты: Оксана Бабушкина, Татьяна Михеева, Марат Амерзянов и Алексей Житников (все — Октябрьский) и Салават Маликов (Богородское поселение). Также по спискам единороссов идёт глава Октябрьского поселения Андрей Покрышкин. Плюс бюджетник (заведующая детским садом Наталья Булатова), пенсионер (Татьяна Змеева) и начальник отдела ООО «Стройтехсервис» Олег Конев.

Эсеры приняли в свои ряды сразу несколько действующих депутатов Октябрьского поселения. Это индивидуальные предприниматели Ильяс Гильфанов, Андрей Ладин, Алексей Чернышев, замдиректора октябрьской школы №2 Наталия Загвозкина. Также от «Справедливой России» идёт программист районной администрации Дмитрий Липин. Причём в двух округах из пяти эсеры не выставили ни одного кандидата.

Кстати, по данным одного из источников, эсеров в Октябрьском поддерживает всё тот же Олег Хараськин. Якобы ему поступило такое задание, которое станет для него экзаменом для дальнейшего продвижения по партийной линии. Сам он это категорически отрицает, и добавляет, что, если бы партия попросила его помочь кандидатам от «Справедливой России» в территории, он бы согласился (среди них много его знакомых), но такой просьбы пока не было.

Коммунисты, напротив, расставили по одному-три кандидата по всем округам. В их рядах временно неработающий Андрей Варзаносов, пенсионеры Сирин Азметинов, Фатых Гиниятов, Эльдар Мухамадиев, Арслан Адыев, Рэуфиль Кабиров и Зульфат Шаниязов, студент Алексей Стрелков, депутат думы Сарсинского поселения Ильдар Зарипов, депутат Октябрьской гордумы Ринат Азмухаметов и даже депутат Земского собрания Адиль Хамидуллин.

У ЛДПР — всего пять кандидатов. И среди них тоже есть депутат — Степан Белоусов, Сарсинское поселение. А также пресс-секретарь ОМВД России по Октябрьскому району Валентина Новосёлова, продавец Ольга Попова, сотрудник пенсионного фонда Ольга Комарова и индивидуальный предприниматель Ольга Кушакова.

Отметим, что выборы в Октябрьском районе проходят по пяти трёхмандатным округам. Анализ «Нового компаньона» https://www.newsko.ru/articles/nk-5147188.html показывает, что в многомандатных округах у оппозиционных партий больше шансов получить мандаты. Именно они оттягивают голоса у «Единой России», на результаты самовыдвиженцев многомандатная система никак не влияет. Для прохождения в парламент партийцам иногда достаточно даже одного голоса. «Люди привыкли, что надо выбирать одного, и именно за него они ставят «галочку» первым, — говорит один из собеседников. — Теоретически вторую «галочку» они могут поставить за знакомого. Но третья чаще всего абсолютно случайна».

«Есть, допустим, референтная фигура, которая набирает свой необходимый максимум. Оставшиеся мандаты попадают в совершенно разные руки. Фаворит определился, он свой потолок выбрал, ему достаточно 50% голосов. Все, кто идёт следом, могут победить с незначительным перевесом», — соглашается Сергей Иванов.

Впрочем, поскольку Октябрьский район является сельской территорией с низким уровнем конкуренции, с высокой долей вероятности «Единая Россия» получит большинство голосов. Однако элемент случайности, который подразумевает собой многомандатная система, нельзя снимать со счетов.