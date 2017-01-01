Избран председатель думы Октябрьского городского округа

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По результатам тайного голосования председателем думы Октябрьского городского округа избрана Татьяна Михеева. За данное решение проголосовали 11 из 14 избранных депутатов думы.

Ранее Татьяна Валерьевна возглавляла думу Октябрьского городского поселения.

Напомним, что выборы первого состава думы Октябрьского городского округа состоялись 8 сентября этого года.

Дата второго заседания думы округа, на котором должен быть назначен конкурс на замещение должности главы муниципального образования, пока не известна. О своей готовности участвовать в конкурсе «Новому компаньону» сообщил глава Октябрьского муниципального района Георгий Поезжаев.