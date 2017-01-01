Пермское УФАС приостановило торги по закупке трамваев



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Торги по закупке девяти трамваев для нужд Перми приостановлены по требованию УФАС. Как уточнили в антимонопольном управлении, причиной послужила жалоба АО «Уралтрансмаш».

Представители завода-изготовителя трамваев мотивировали жалобу тем, что под техтребования аукциона, которые выставила горадминистрация, полностью попадает продукция только одного производителя на территории России — ООО ПК «Транспортные системы.

При этом все типы трамваев сведены в один лот, хотя другие производители способны предоставить продукцию под требования, но только одного из разыгрываемых типов трамваев. В частности, продукцию, попадающую под требования для трёхсекционного трамвая, может также исполнить Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова и белорусско-швейцарское предприятие Stadler. А условия для односекционных трамваев могут исполнить и другие предприятия.

Напомним, аукцион объявлен 28 октября. Горадминистрация планирует приобрести восемь односекционных и один трёхсекционный трамвай. В новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трёхсекционного — не менее 250 человек (при этом длина трамвая — не менее 26 м). Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

При этом трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.



Полная стоимость закупки — 462 333 333 руб. Из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.



Рассмотрение жалобы АО «Уралтрансмаш» началось 14 ноября, результаты будут объявлены 15 ноября.