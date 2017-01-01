Пермь закупит девять новых трамваев за более чем 462 млн руб.

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Фото: Администрация города Перми

На сайте госзакупок размещён лот на приобретение администрацией Перми новых трамваев. Всего планируется приобретение девяти единиц подвижного состава: один трёхсекционный и восемь односекционных вагонов.

В новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию всё необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трёхсекционного — не менее 250 человек. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

Полная стоимость закупки — 462 333 333 руб. Из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб. Закупка трамваев осуществляется за счёт краевого и городского бюджетов.