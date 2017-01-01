Под требования горадминистрации для трёхсекционного трамвая подходит продукция двух российских заводов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Администрация Перми объявила аукцион на закупку трёхсекционного трамвая по максимальной цене 108 млн руб. с жёсткими требованиями: в салоне должны быть навигатор, информационные табло, системы учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. С общей вместимостью не менее 250 человек. Длина трамвая должна быть не менее 26 м.

Из российских производителей данным требованиям соответствует продукция московского ООО ПК «Транспортные системы» (модели «Витязь», «Витязь-И» и «Лев»), а также продукция челябинского «Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С. М. Кирова» (модели 71-633, 71-631-02, 71-631).

Кроме того, под требования подходит продукция и некоторых производителей из ближнего зарубежья, в частности — швейцарской компании Stadler с производственными мощностями в Минске.

Отметим, что последние закупки трёхсекционных трамваев в Санкт-Петербурге в этом году обошлись местному «Горэлектротрансу» менее чем в 100 млн руб. за каждый трамвай.