Игорь Кожевников останется в СИЗО до середины декабря



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Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователей о продлении меры пресечения бывшему руководителю Управления ФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Об этом сообщают в суде.

Ходатайство следствия удовлетворено, Кожевников будет находиться в СИЗО до 13 декабря.

По данным источника «РБК-Пермь» в правоохранительных органах, уголовные дела, возбуждённые в отношении Игоря Кожевникова, а также других сотрудников управления ФССП, объединены в общее производство.



Напомним, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Кожевникова. Руководитель УФССП задержан вечером 24 июля.

Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александры Мардановой, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в виде денег в суммах 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя.