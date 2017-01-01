Игорь Кожевников останется в СИЗО до середины декабря
Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователей о продлении меры пресечения бывшему руководителю Управления ФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Об этом сообщают в суде.
Ходатайство следствия удовлетворено, Кожевников будет находиться в СИЗО до 13 декабря.
По данным источника «РБК-Пермь» в правоохранительных органах, уголовные дела, возбуждённые в отношении Игоря Кожевникова, а также других сотрудников управления ФССП, объединены в общее производство.
Напомним, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Кожевникова. Руководитель УФССП задержан вечером 24 июля.
Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александры Мардановой, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в виде денег в суммах 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя.