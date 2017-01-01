Александр Кузнецов подал заявку на участие в конкурсе по отбору главы района У него — два соперника

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Александр Кузнецов

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 12 ноября, в 16:00 заканчивается срок подачи заявок на участие в конкурсе по отбору главы Пермского района. Как сообщил «Новому компаньону» глава территории Александр Кузнецов, он подал документы. Кроме него заявки направили глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова, а также предприниматель, депутат Фроловского сельского поселения Владимир Пищальников. Вера Утёмова считается близкой к оппоненту Кузнецова, председателю совета депутатов Кондратово Андрею Костареву.

Заседание конкурсной комиссии намечено на 25 декабря.



Напомним, 8 сентября в территории прошли выборы в Земское собрание. Команде Александра Кузнецова удалось сформировать уверенное большинство: 14 из 15. Андрей Костарев, который шёл по спискам «Единой России», проиграл выборы заместителю начальника МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» и соратнику Александра Кузнецова Александру Чередниченко.



Спикером Земского собрания является бывший заместитель главы района по вопросам безопасности Николай Коцофан.



Впервые за много лет глава территории будет избираться не из числа депутатов (в Пермской районе функционировала система глава-спикер плюс сити-менеджер), а по конкурсу, как во всех территориях края.



В июне на заседании комитета по госполитике и МСУ Законодательного собрания Александр Кузнецов заявил, что Пермский район намерен объединиться в муниципальный округ.