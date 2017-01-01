Спикером Земского собрания Пермского района выбрали Николая Коцофана

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Сегодня, 3 октября, в Земском собрании Пермского района состоялось первое пленарное заседание.

Как стало известно «Новому компаньону», депутаты выбрали председателем Николая Коцофана. За его кандидатуру проголосовали единогласно, в том числе потому, что кроме него на место спикера никто не претендовал.

Николай Коцофан окончил юридический институт МВД РФ. Практически вся трудовая биография Николая Леонидовича связана со службой в МВД: сначала — в Гремячинске, а с 2002 года — в Пермском районе. Несколько месяцев он даже возглавлял районный отдел полиции, после чего перешёл работать в районную администрацию, где стал заместителем главы администрации по вопросам обеспечения безопасности.

Как сообщил «Новому компаньону» глава Пермского района Александр Кузнецов, сейчас обязанности замглавы по вопросам обеспечения безопасности исполняет начальник МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» Сергей Вобщин.