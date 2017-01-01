Менее четверти выписанных за размещение ларьков на частных землях штрафов было собрано мэрией Перми

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С момента вступления в действия норм правил благоустройства, которые фактически запретили размещение объектов нестационарной торговли на частных землях, было выписано 1772 штрафа. Об этом рассказали «Новому компаньону» в администрации Перми со ссылкой на департамент экономики и промышленной политики.

При этом собрано с владельцев земель и размещённых на них НТО менее четверти суммы. Общая сумма наложенных штрафов составила 28,5 млн руб., а среди них было взыскано 6,5 млн руб.



Напомним, что это именно те штрафы, которые назначались по статье 6.7.1 краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». В июне 2019 года краевой суд признал недействительными статьи 6.7.1 и 6.7 в той части, в которой они касаются размещения НТО. А в конце октября 2019 года Верховный суд оставил без изменения этот вердикт.



Городские власти выступили с инициативой внесении в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» новой статьи 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». Она уже принята в первом чтении Законодательным собранием Пермского края.