В два раза выросло число административных расследований у пожарных

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Число административных расследований у ГУ МЧС по Пермскому краю за девять месяцев 2019 года выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привёл на заседании совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков.

Он назвал в целом ситуацию с пожарными «наиболее сложной» среди контрольно-надзорных ведомств в Пермском крае.

В ГУ МЧС пояснили, что рост числа административных расследований связан с «необходимостью установления определённых лиц в ходе проверочных мероприятий». Речь идёт о плановых для бизнеса мероприятиях. Списки проверки после согласования с прокуратурой Пермского края официально публикуются на сайте ведомства. Ранее там рассказывали о том, что в целом в 2020 году предполагается значительное снижение плановых проверок по сравнению с 2019 годом.

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— Окончательные итоги будем подводить по итогам года, тогда и будет видна картина в целом. Сейчас нужно продолжать работать на снижение числа внеплановых проверок. Другое направление — это сокращение количества штрафов и замена их предупреждениями. Наибольшие успехи показала за последние три месяца Инспекция жилнадзора. Хорошую динамику показывает Роспотребнадзор. Остальные ведомства пока получают, скорее, оценку «удовлетворительно».