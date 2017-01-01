Давление и наказание Главным «кошмаром» пермских предпринимателей остаются пожарные

Твитнуть Поделиться Поделиться

Анализ аппарата краевого бизнес-омбудсмена за девять месяцев 2019 года показывает, что давление на предпринимателей в Пермском крае снижается. Средний размер штрафов стал меньше, растёт число предупреждений, сокращается количество внеплановых проверок. Однако такой статистикой могут похвастаться далеко не все ведомства: пока одни территориальные подразделения давление ослабляют, другие его усиливают. Лидер негативной динамики — ГУ МЧС. Средний размер штрафа от пожарных в этом году вырос почти в два с половиной раза. Свои выводы бизнес-омбудсмен представит на Совете по предпринимательству при губернаторе Пермского края в декабре.

У МЧС за последний год увеличилось число внеплановых проверок

Фото: МЧС России по Пермскому краю

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков представил индекс административного давления по итогам девяти месяцев 2019 года. В его основе — данные о деятельности Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора, МЧС, Ростехнадзора и Инспекции госжилнадзора (в разрезе управляющих организаций) по сравнению с январём—сентябрём 2018 года.

Напомним, в мае 2019 года стало известно о том, что Пермский край вошёл в пятёрку регионов с наибольшим административным давлением на бизнес по версии федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Позднее показатели индекса поправили из-за «досадной ошибки», в результате Пермский край оказался на 55-м месте.

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— По разным ведомствам картина разная, но в целом прослеживается тренд на уменьшение количества штрафов, сокращаются суммы штрафов, а число предупреждений растёт. Например, количество предупреждений у МЧС превысило 75%, это значит, что они штрафуют менее 25%. И это, как правило, только после повторной проверки. У всех коллег ещё есть время, целый квартал впереди, чтобы исправить ситуацию.

Дмитрий Теплов, председатель пермского отделения «Деловой России»:

— Тренд на упорядочивание проверок идёт с федерального уровня. Контрольно-надзорные ведомства стали более открытыми. Однако есть и непредвиденные эффекты реформ контрольно-надзорной деятельности. Например, введение чек-листов, в которых прописали параметры для проверки предприятий, привело к увеличению количества предоставляемых предприятиями материалов. Раньше проверяющие не смотрели столько документов, как сейчас. Они брали их во время проверки выборочно. Кроме того, у МЧС за последний год увеличилось число внеплановых проверок.

Дмитрий Гергерт, заместитель декана факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ в Перми:

— Ситуация в разных отраслях, равно как и сами подходы контрольно-надзорных ведомств, может существенно различаться с точки зрения административного давления на одной территории. Индекс административного давления — это обобщающий показатель, поэтому нужно отдавать отчёт в его относительности. Ситуацию необходимо отслеживать и, по возможности, регулировать, в том числе через анализ отдельных случаев применения конкретных норм закона.

Справка

Индекс административного давления на бизнес представляет собой агрегированный набор показателей и зависит от пяти из них: доли предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору; доли предупреждений от общего числа административных наказаний; доли штрафов, наложенных без проведения проверок (по результатам так называемых административных расследований); среднего штрафа на одного предпринимателя; суммы штрафов, которые были наложены на предпринимателя в регионе за исследуемый период.