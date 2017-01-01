С начала года в три раза выросло число проверок противопожарной безопасности в Пермском крае

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В Пермском крае за первые восемь месяцев текущего года в более чем три раза выросло число проверок противопожарной безопасности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит ГУ МЧС по Пермскому краю.

Если в первые три месяца 2018 года их было проведено 538, то в 2019 году провели уже 1761 проверку противопожарной безопасности. При этом до конца года темп проверок в ведомстве предполагают только наращивать.

А в 2020 году число проверок, наоборот, может сократиться. Прежде всего, потому, что на 20% ожидается сокращение числа плановых проверок (они составляют значительную часть). Однако в ведомстве отмечают, что количество внеплановых проверок плохо поддаётся прогнозированию, поскольку зависит зачастую от складывающейся обстановки с пожарами. В частности, летом этого года в Пермском крае были дважды проверены все детские лагеря, что было обусловлено случаем массовой гибели детей на пожаре в Хабаровском крае.

В ведомстве также обращают внимание на то, что со списками плановых проверок с указанием проверяемых организаций на 2019 год можно ознакомиться на сайте ведомства.

В 2020 году запланировано проведение 2459 проверок. Информация о них также появится на сайте ведомства в ближайшее время.

Согласно данным ГУ МЧС по Пермскому краю, доля предупреждений, вынесенных ведомством, растёт, а штрафов — сокращается. С 2015 года доля предупреждений выросла с 19% до 77%, при этом за первые восемь месяцев 2018 года составила 79%, что немного выше аналогичного показателя 2019 года. В январе — августе 2019 года в Пермском крае было выписано 348 штрафов в связи с нарушениями противопожарной безопасности, в то время как за тот же период прошлого года — только 255. Одновременно выросло и количество предупреждений: за первые восемь месяцев 2019 года оно составило 1164, а за аналогичный период прошлого года — 1123.