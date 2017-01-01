В краевом минсельхозе может появиться новый замминистра

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У министра сельского хозяйства Пермского края Оксаны Бредневой может появиться новый заместитель. Об этом «Новому компаньону» рассказал информированный источник в правительстве Пермского края.

Ставка пока не выделена, но решение о её выделении уже принято. Сейчас в краевом минсельхозе подбирают кандидатуру. Предполагается, что основной сферой ответственности нового замминистра сельского хозяйства станет координация работы по федеральной программе комплексного развития сельских территорий.

В краевом минсельхозе появление нового заместителя министра не комментируют. Однако источник «Нового компаньона» в краевом правительстве связывает появление новой должности с беспрецендентным объёмом федерального финансирования, который уже получен и может быть получен по федеральной программе комплексного развития сельских территорий.

Напомним, что весной 2019 года стало известно о запуске новой федеральной программы комплексного развития сельских территорий. На неё в России в 2020—2025 годах предполагается потратить 1 трлн руб. из федерального бюджета. Пока программа рассчитана на шесть лет.

По первому этапу программы Пермский край уже получил финансирование на три года в размере 1 млрд 49 млн руб. Среди них — средства по ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий»: из федерального бюджета на эти цели за три года должно поступить 643,2 млн руб.

Эти средства пойдут в том числе на обустройство в сёлах спортивных и детских площадок, тротуаров и освещение территории, ливневые стоки и площадки для ТБО. Этим проектом, по данным краевого минсельхоза, охвачены почти все муниципалитеты региона. По нему Пермский край получил 20% всего финансирования, которое выделялось для всех российских регионов по этому проекту.

По второму этапу программы отбор заявок ещё не закончен. Однако именно на него могут быть получены значительно большие объёмы финансирования, чем по первому этапу.

Напомним, что в ноябре 2019 года предполагается подведение итогов федерального отбора по второму этапу программы. А с января 2020 года стартует очередной этап сбора заявок федерального минсельхоза по комплексной программе развития сельских территорий.

Ранее в интервью «Новому компаньону» министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева рассказала, что программа только стартует, поэтому важно сейчас понимать «правила и принципы, по которым выделяются федеральные деньги, чтобы наращивать объёмы финансирования».