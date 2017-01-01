На развитие сельских территорий Прикамья в 2020 году будет направлено 315,1 млн руб. Это примерно треть от суммы, которую запрашивал регион по первому этапу программы комплексного развития села

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Фото: Константин Долгановский

В 2020 году Пермскому краю планируется направить из федерального бюджета 315,1 млн руб. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минсельхозе, это примерно треть от тех средств от тех, что регион запрашивал от федерального центра по первому этапу федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

Ожидается, что в конце сентября — начале октября Минсельхоз России планирует объявить о начале заявочной кампании по второму этапу программы.

В рамках первого этапа программы комплексного развития сельских территорий наибольший объём средств федерального бюджета предусмотрен на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в сумме 199,5 млн руб. на 2020 год.

На улучшение жилищных условий сельских жителей путём предоставления социальных выплат из федерального бюджета планируется привлечь в 2020 году 47,3 млн руб. Остальные федеральные средства пойдут на софинансирование договоров найма жилых помещений в сельской местности, субсидии на целевой набор студентов и практикантов, развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий.

В краевом минсельхозе говорят о том, что новую федеральную программу отличает от других комплексный подход и беспрецедентный объём средств, выделяемых государством. Заявочная кампания на федеральном уровне показывает, что максимальный приоритет отдаётся тем территориям, в которых развивается бизнес, способный создавать в аграрно-промышленном комплексе новые рабочие места.

Поддержка заявки напрямую зависит от количества людей, которые затрагиваются реализацией проекта, и от того, насколько сильно меняется качество жизни в конкретном населённом пункте. При этом основными двигателями и инициаторами программы остаются муниципалитеты Пермского края. В краевом минсельхозе пояснили «Новому компаньону», что сейчас достаточно высокий уровень конкуренции между регионам за федеральное финансирование. Там призывают муниципалитеты своевременно и качественно готовить заявочную документацию.

Напомним, что весной 2019 года стало известно о запуске новой федеральной программы комплексного развития сельских территорий. На неё в России в 2020—2025 годах предполагается потратить 1 трлн руб. из федерального бюджета.