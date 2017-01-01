Оксана Бреднева: На госслужбе иногда ощущаешь себя первоклассником на уроке Краевой министр сельского хозяйства — о первых месяцах работы в этом статусе, цифровизации отрасли и борьбе с борщевиком

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Фото: Алёна Ужегова

— Оксана Олеговна, вы проработали на посту министра сельского хозяйства три месяца. Как вы оцениваете ситуацию в отрасли? Какие приоритеты развития сельского хозяйства в регионе вы можете назвать?

— Наши основные приоритеты — это производство молочных и мясных продуктов, а также выращивание овощей. Мы будем продолжать политику поддержки сельхозпроизводителей, делая упор на результат и продуктивность их работы. Хочу подчеркнуть: меньше никто получать не будет, но те, кто покажет эффективность, смогут получить больше.

Важно понимать, что рост в отрасли, который наблюдается в последние годы, сильно зависит от технического перевооружения производства. И это ещё один из наших приоритетов. Большую роль в повышении продуктивности молочного животноводства играют качество кормов, оптимальные сроки их заготовки и хранения, а также условия содержания животных. А XXI век предоставляет много возможностей для автоматизации производства, надо этим пользоваться.

— Да и сами руководители сельхозпредприятий говорят о том, что сейчас единственный способ поддержания рентабельности — автоматизация производства. Как вы оцениваете развитие этого направления в Пермском крае?

— Ситуация в отраслях АПК очень различается. Если говорить о молочном животноводстве, то здесь, конечно, технологии позволяют обслуживать стадо практически без участия людей. Присутствия человека по-прежнему требует только процесс осеменения. Но всё остальное могут делать машины. В хозяйствах Пермского края уже есть всё, что только придумано в мире для автоматизации производства молока. Но, к сожалению, нет ни одного хозяйства, где все технологии представлены одновременно.

Если же говорить о мясном животноводстве, то тут автоматизации по-прежнему немного. Выращивание мяса как продукта — совсем другая задача. Для этого нужно много воздуха, больше прогулок, хорошие корма. В это тоже нужно инвестировать. Например, нужно делать твёрдое, плотное пастбищное покрытие, чтобы телята лучше росли.

В растениеводстве автоматизация тоже играет ключевую роль. Здесь есть множество технологий, которые помогают поддерживать рентабельность производств, — от беспилотников до умных машин, определяющих влажность сена при сборе, чтобы автоматически рассчитать упругость, с которой увязывать его в пучки. Пока в Пермском крае не везде пользуются такими возможностями. Однако многие предприятия стараются развиваться в этом направлении. Тем более что есть прекрасные производители техники и программного обеспечения, в том числе и пермские, которые являются лидерами рынка.

— Один из важных аспектов автоматизации АПК связан с цифровизацией сельского хозяйства. Как, на ваш взгляд, можно улучшить ситуацию в этой сфере? Как Пермский край участвует в ведомственном проекте федерального минсельхоза «Цифровое сельское хозяйство»? Какие возможности предоставляет производителям этот проект?

— Основная цель цифровизации — принимать правильные управленческие решения. Важно понимать, что именно делать для того, чтобы получить наилучший результат, как достичь его наиболее лёгким способом. Управлять можно только тем, что можно хорошо измерить. Рачительные хозяева всегда точно знают, что и как происходит на производстве. Поэтому многие из них не дожидались национальных проектов по цифровизации и делали многие вещи самостоятельно, понимая выгоду от вовремя принимаемых правильных управленческих решений. Когда автоматизация производства давала первые результаты, то они всегда удивляли собственника компании. Поэтому, как правило, сейчас их не нужно убеждать в необходимости развиваться с помощью цифровизации.

Сейчас мы только ждём разворачивания госпрограммы по цифровому сельскому хозяйству. Речь о создании информационной платформы, которую предприниматели смогут использовать для управления своим хозяйством. Не секрет, что ни один человек не может одновременно быть успешен и в бухгалтерском учёте, и в растениеводстве, и в животноводстве. Задача проекта «Цифровое сельское хозяйство» — облегчить людям, которые умеют работать на земле, ведение их бизнеса. Кроме того, эта платформа должна помочь в обработке данных и выработке на их основе оптимальных решений.

— Как можно привлечь инвесторов в сельское хозяйство Пермского края? Какова заинтересованность инвесторов из других регионов в развитии сельского хозяйства Пермского края?

— Мне кажется, что сейчас вкладывать в сельское хозяйство становится модным. Я была удивлена, что у нас в Пермском крае такое количество хозяйств, которые принадлежат промышленникам. При этом они сами не занимаются сельским хозяйством, а передают управление в руки профессионалов. Мотивация собственников скорее даже не в рентабельности, а в заботе о качестве жизни, важной составляющей которой является качественное питание. Таких людей много, они сами о себе расскажут, когда наступит время.

Крупный бизнес также проявляет интерес к инвестициям в сельское хозяйство. Хорошим примером именно «бизнесового» подхода является тепличный комплекс «Пермский» в Чусовом. Работы на нём уже ведутся, а в 2020 году ожидается выход продукции на рынок. Это в корне может изменить жизнь людей в Пермском крае, потому что они будут обеспечены свежими овощами на протяжении всего года. Конечно, таких крупных инвесторов пока немного, но примеров инвестиций в сельское хозяйство уже достаточно.

— Эксперты отмечают, что ситуация в мясном животноводстве и переработке мяса менее радужная, чем в молочном животноводстве. У всех на слуху ситуация с закрытием Пермского мясокомбината. Как вы планируете развивать производство мяса в Прикамье?

— Нужно всё-таки разделять производство мяса и его переработку. Перерабатывающих мощностей у нас в избытке. Поскольку Пермский мясокомбинат не занимался производством мяса на территории региона, на сбыт местных производителей его уход с рынка повлиять не может.

С производством мяса курицы и свинины у нас всё в порядке. У нас есть большой свинокомплекс, который закрывает потребность в мясе во всём регионе. Если говорить о говядине, то здесь есть возможности для роста. Это связано прежде всего с тем, что в нашем регионе говядина традиционно была мясом молочной коровы. И только совсем недавно, 10 лет назад, у нас начали выращивать мясные породы. Это трудоёмкий процесс. Молочная корова на следующий день после рождения телёнка приносит молоко, а значит, деньги своему хозяину. Тогда как мясную породу надо содержать в период от одного телёнка до следующего. Но сегодня мы научились это делать. У нас есть большая ассоциация скотопромышленников, куда входят 100 предпринимателей, которые ведут эту деятельность в Пермском крае. Поэтому производство мяса будет только расти.

Выращивание мясного скота — это та отрасль, которая при правильной организации может обеспечить занятость людей в сельской местности. Это также самый лёгкий способ ввода земель в сельскохозяйственный оборот. С этой точки зрения есть большие перспективы.

Конечно, зерновой откорм в Пермском крае дорог, и это ставит перед нами задачу научиться получать добавленную стоимость от производства дорогой качественной говядины. Мы должны найти рынки сбыта в Пермском крае и за его пределами.

— В Пермском крае был введён режим ЧС в связи с длительными дождями этим летом. Какие компенсации предусмотрены для пострадавших?

— Режим ЧС был введён в 15 районах Пермского края и в Пермском крае в целом. При этом нельзя сказать, что погодные условия были плохими для всех: есть хозяйства, которые, наоборот, в итоге получили очень большие урожаи. Это связано с особенностью их почв и рельефа тех земель, которые они используют. Сбор информации об убытках хозяйств практически закончен. Большая часть из них уже подали информацию в местные администрации, и наша задача сейчас — получить для них компенсации из бюджета РФ. Эту работу мы планируем завершить в ближайшие две недели. Также ведутся переговоры с банками о краткосрочных кредитах для покрытия убытков.

— Одна из самых актуальных тем — борьба с борщевиком. Губернатор Пермского края Максим Решетников говорил об этой проблеме как одной из первоочередных для министерства сельского хозяйства. Какие меры будут приниматься в ближайшее время и когда ждать результатов?

— Главная задача на этот год — составить правильный план действий. Один из первых результатов скоро можно будет увидеть на портале «Управляем вместе» — там появится карта Пермского края, на которой будут видны территории распространения борщевика (с указанием конкретного адреса, площади, назначения земли). Важно, чтобы люди видели, где и в каком количестве произрастает борщевик. Уже сейчас известно о 50 тыс. кв. м, где он распространён.

С учётом того, что борщевик только в 2015 году попал в категорию нежелательных трав, а присутствует на нашей территории достаточно давно, для борьбы с ним потребуется время. Есть и хорошая новость: борщевик цветёт только раз в жизни, а это значит, что если мы предотвратим попадание семян в почву, то за несколько лет сможем решить проблему. Для этого важно не допустить его цветения.

К 1 сентября в каждом муниципалитете уже разработан локальный план действий. В каждом районе есть человек, который отвечает за реализацию программы по борьбе с борщевиком. Кроме того, уже определены пять приоритетных районов, а также решён вопрос о выделении дополнительных средств тем муниципалитетам, которые эту работу уже начали. В этом году работы были проведены на площади чуть более 1,5 тыс. га. С каждым годом мы будем увеличивать эту площадь.

— Сейчас у всех на слуху запуск новой федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Чем она отличается от других программ развития села? Расскажите, от чего будет зависеть поддержка проектов и какова судьба заявки Пермского края?

— Эту программу отличает прежде всего комплексность подхода к развитию села и беспрецедентный объём средств, которые выделяет государство. Комплексность предполагает переупаковку всех аспектов жизни на селе. Главными двигателями программы будут муниципалитеты, хорошо знающие, что необходимо сейчас делать. Отбор заявок будет зависеть от количества людей, которых затронет проект, и от того, насколько сильно изменится качество их жизни. В KPI проектов будет входить, например, количество домов с тёплыми ванными, число новых рабочих мест и т. д. Конечно, максимальный приоритет будет отдан тем территориям, где развивается бизнес, которому интересно привлекать для работы всё большее количество людей. Это большие возможности для обучения персонала. Сейчас в Пермском крае сложилась уникальная ситуация: все компании, которые заявились на участие в программе по обучению в первые три года, получили 100% средств из федерального бюджета. Поскольку итоги первого этапа уже подведены, можно объявить, что Пермский край по статье «Благоустройство» получит 20% всех федеральных денег в ближайшие три года. По второму этапу, который касается облика села, итоги будут подведены в ближайшее время. И нужно понимать, что это только старт, программа будет работать и в последующие годы. Важно сейчас понять правила и принципы, по которым выделяются федеральные деньги, чтобы наращивать объёмы финансирования.

— Какие изменения будут в кадровой политике министерства? Будете ли вы формировать новую команду под себя?

— Перемены действительно ожидаются. Очень жду своего первого заместителя. В министерстве сельского хозяйства есть разные сотрудники. Некоторые работают уже 30 лет и очень хорошо знают дело, которым занимаются. Другие только начинают карьеру, и я очень рада, что для старта они выбрали именно министерство сельского хозяйства. Сейчас речь идёт скорее о формировании общих правил достижения целей, а не о замене игроков в команде.

— Какие ощущения от государственной службы у вас после трёх месяцев работы? Есть ли разница между ожиданиями и тем, что наблюдаете сейчас?

— Не буду скрывать, что сейчас смотрю на госслужбу не так, как ещё несколько месяцев назад, когда работала в бизнесе. Иногда здесь ощущаешь себя первоклассником на уроке. Есть зона некомпетентности, над которой я продолжаю работать. Но моя работа в бизнесе помогает мне понимать проблемы, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, и я знаю, как помочь им их решить. Моя работа, в том числе в совете директоров компании, была связана с разработкой стратегии. На посту министра тоже надо мыслить стратегически, планировать на несколько лет вперёд. В то же время есть много нового: раньше я руководила одним или несколькими предприятиями, а сейчас управляю целой отраслью.