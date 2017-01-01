На китайском рынке ищут подрядчиков для строительства

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Фото предоставлено ООО Проектно-инжиниринговая компания «Новый город»

На «китайском рынке» на ул. Кронштадтской в Перми приняли решение о масштабной реновации своих торговых площадей. Об этом рассказал «Новому компаньону» владелец «китайского рынка» Лев Ким.

Сейчас концепция развития рынка проходит согласование у городских властей.

Собственник планирует построить рынок с капитальными строениями. Проект предполагает создание зоны отдыха с летним кафе, увеличение количества входов до семи (сейчас их только два) и обустройство дополнительных парковочных мест. Общая площадь помещений после модернизации рынка составит около 8,5 тыс. кв. м.

К строительству там готовы приступить уже весной 2020 года.

Напомним, что в Перми модернизацию своих торговых площадей планируют владельцы нескольких мини-рынков.

Строительство торгового центра уже начато на месте мини-рынка «Вышка-2». В рабочем порядке с городскими властями свои планы на модернизацию обсуждают также собственники мини-рынков на Молдавской, 3 и Гусарова, 5а.

Ранее о намерении провести реновацию своего мини-рынка на Островского говорил предприниматель Константин Лазуков. Его планы по реализации проекта наподобие Даниловского рынка в Москве так и не были осуществлены из-за планов администрации Перми организовать на этом месте сквер.

В администрации Перми «Новому компаньону» ранее поясняли, что собственник «официально не обращался в администрацию Перми для обсуждения проекта реновации».