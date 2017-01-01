В Перми будут модернизированы три мини-рынка

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Фото: Yandex.ru

Собственники планируют реновацию трёх мини-рынков в Перми. Сейчас проекты в рабочем порядке обсуждаются ими с администрацией Перми. Об этом рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми.

Речь идёт о мини-рынке на ул. Гусарова в микрорайоне Крохалева, а также мини-рынках «Вышка-2» и «Кислотные дачи», расположенных в одноимённых микрорайонах Перми.

Ранее о намерении провести реновацию своего мини-рынка на Островского говорил предприниматель Константин Лазуков. Его планы по реализации проекта наподобие Даниловского рынка в Москве так и не были осуществлены из-за планов администрации Перми организовать на этом месте сквер. В администрации Перми «Новому компаньону» пояснили, что собственник «официально не обращался в администрацию Перми для обсуждения проекта реновации».

Также сообщалось, что городские власти собираются внести изменения в планировку территории вдоль ул. Островского от ул. Белинского до ул. 1-й Красноармейской. В результате территории продуктового и автомобильного рынков там станут частью территории общего пользования, после чего должны будут выкуплены у собственников.

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми пояснили, что размещение объектов торговли в данном месте не предполагается. Согласно пояснению, полученному «Новым компаньоном», «реконструкция ул. Николая Островского предусматривает устройство проезжей части, дополнительной полосы на подходе к перекрёстку для правоповоротного движения, вело-пешеходных дорожек, второстепенного проезда, газонов с посадкой деревьев, тротуаров, освещения и сквера (бульвара)».

На публичных слушаниях жители близлежащих домов раскритиковали администрацию за намерение изъять из собственности жилищного комплекса часть их парковки и боковой проезд. В администрации уже пообещали внести изменения в документацию и исключить их территорию из проекта изменения планировки.

Ранее администрация Перми вынесла на публичное обсуждение проект планировки 12 территорий в центральной части Перми. Почти во всех случаях это затрагивает интересы владельцев киосков и павильонов, объекты которых могут быт демонтированы, а земли изъяты.