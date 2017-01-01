В микрорайоне Вышка-2 появится новый торговый центр

Твитнуть Поделиться Поделиться

На месте мини-рынка «Вышка-2» в Мотовилихинском районе Перми появится новое здание торгового центра. Как сообщил «Новому компаньону» один из совладельцев земельного участка, проект строительства согласован в администрации Перми. Собственники получили разрешение на строительство, рабочие уже «вышли на объект».

Предполагается построить двухэтажное здание, общей площадью 1500 кв. м. Торговые площади в нём составят 1200 кв. м. Рядом находится аналогичное здание торгового центра по адресу ул. Гашкова, 25а.

Напомним, что городские власти заявляли о том, что обсуждают в рабочем порядке проекты по модернизации ещё двух мини-рынков в Перми, расположенных на ул. Гусарова в микрорайоне Крохалева и на ул. Молдавской в микрорайоне Кислотные Дачи.

Ранее о намерении провести реновацию своего мини-рынка на Островского говорил предприниматель Константин Лазуков. Его планы по реализации проекта наподобие Даниловского рынка в Москве так и не были осуществлены из-за планов администрации Перми организовать на этом месте сквер.

В администрации Перми «Новому компаньону» пояснили, что собственник «официально не обращался в администрацию Перми для обсуждения проекта реновации».