Бывшая актриса Театра-Театра Дарья Егорова после скандала уехала из Перми
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Актриса Дарья Егорова, которая уволилась из Театра-Театра, переехала в Москву. Об этом снял сюжет Youtube-канал Republic.
Напомним, 18 сентября после премьеры спектакля «Дом Бернарды Альба» Дарья Егорова на сцене высказалась в поддержку осуждённого московского актёра Павла Устинова. Руководство театра объявило актрисе выговор. После этого Дарья написала заявление об увольнении.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться