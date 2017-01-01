Бывшая актриса Театра-Театра Дарья Егорова после скандала уехала из Перми

Твитнуть Поделиться Поделиться

Актриса Дарья Егорова, которая уволилась из Театра-Театра, переехала в Москву. Об этом снял сюжет Youtube-канал Republic.

Напомним, 18 сентября после премьеры спектакля «Дом Бернарды Альба» Дарья Егорова на сцене высказалась в поддержку осуждённого московского актёра Павла Устинова. Руководство театра объявило актрисе выговор. После этого Дарья написала заявление об увольнении.

Твитнуть Поделиться Поделиться