Актриса Дарья Егорова написала заявление на увольнение из Театра-Театра
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Актриса Пермского академического Театра-Театра Дарья Егорова написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По словам актрисы последним рабочим днем в театре для неё станет 24 сентября. «Ищу работу» — добавляет она.
Напомним, 18 сентября после премьеры спектакля «Дом Бернарды Альба» Дарья Егорова на сцене высказалась в поддержку осужденного московского актера Павла Устинова. Руководство театра объявило актрисе выговор.
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