Спектакль «Дом Бернарды Альбы» открыл 93-й сезон в Театре-Театре Над постановкой работала главный режиссёр болгарского Национального театра имени Ивана Вазова Диана Добрева

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Фото: Никита Чунтомов

Спектакль «Дом Бернарды Альбы» по одноимённой пьесе испанского писателя Федерико Гарсиа Лорки открыл 93-й сезон в Пермском академическом Театре-Театре, над постановкой работала главный режиссёр болгарского Национального театра имени Ивана Вазова Диана Добрева.

По сюжету пьесы, написанной Лоркой незадолго до гибели, в 1936 году, мать запирает пять молодых девушек в собственном доме. События пьесы разворачиваются в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять её дочерей и сумасшедшая старуха-мать. В центре сюжета — девушки, чьи одинокие сердца стремятся к нежности. Но двери в мир закрыты… Похоронив мужа, Бернарда объявила восьмилетний траур: теперь в её дом нет доступа ни мужчинам, ни ветру. Мать готова на всё, чтобы защитить честь дочерей. Обречённые провести свои лучшие годы взаперти, сёстры рвутся на волю. Неужели из дома Бернарды только два выхода — безумие и смерть? И что окажется важнее — общественная мораль, порядок или зов сердца?

По словам Дианы Добревой, это её первая работа в России.

Диана Добрева, режиссёр:

— Я первый раз работаю в России и абсолютно потрясена профессионализмом всех без исключения — от актёров Театра-Театра, в которых я влюблена, до работников всех цехов, с которыми мы так легко и с любовью создали этот спектакль на пермской сцене.

Почему я поставила именно «Дом Бернарды Альбы»? Во-первых, мне очень понравились актрисы этого театра — их дух, энергия, сила; пьеса Лорки — одна из лучших пьес для женщин в драматургии. Во-вторых, я очень люблю Лорку, причём для меня он в первую очередь поэт, а потом драматург. Меня привлекло в испанской поэзии и драматургии присуствие дуэнде. «Дуэнде» дословно переводится как «дух», применительно к поэзии — как «огонь». Это творческая сила, находящаяся в глубине человека, или, как говорил сам Лорка, «дуэнде — это мощь, а не труд, битва, а не мысль. Эти чёрные звуки — тайна, корни, вросшие в топь, про которую все мы знаем, о которой ничего не ведаем, но из которой приходит к нам главное в искусстве. Явление дуэнде всегда означает ломку старых форм, неслыханную свежесть и полноту чувства, как будто рас­крылась роза или свершилось чудо, — это вызывает почти религиозный восторг. Но где же дуэнде? Сквозь пустую арку дует упорный ветер мысли, он несётся над головами мертве­цов в поисках новых пейзажей и неведомых звуков, он приносит запах детской слюны, скошенной травы, сту­денистой медузы и непрестанно возвещает о крещении только что созданных творений».

Текст пьесы дополнили стихами автора, а также Мигеля Эрнандеса, Хуана Рамона Хименеса.

Добрева добавила, что главным сценическим элементом спектакля является лестница, которая стоит перед внешним миром, как перед алтарём. Пять ступеней лестницы — как пять линий нотного стана, а восемь героинь — как восемь нот, каждая со своей темой и музыкой. Декорацию создала болгарский сценограф Мира Каланова.

Мира Каланова, художник по костюмам, сценограф спектакля «Дом Бернарды Альбы» (Болгария):

— Я создаю не просто декорации, а архитектурное пространство, поэтому обязательно учитываю пропорции конкретной сцены и зрительного зала. Когда мы увидели, насколько широкая в Театре-Театре сцена, мы решили построить визуальный ряд «Дома Бернарды Альбы» на длинных горизонтальных линиях. Появилась идея широкой, как река, лестницы с люками.

Испания, где жил Лорка, — это солнце, цветущая природа, белоснежные сельские дома, поэтому мы выбрали для спектакля именно такие цвета — белый, жёлтый, золотой, красный. Героини в чёрных траурных платьях смотрятся на этом фоне очень контрастно. Важная часть визуальной концепции — графика и минимализм. Минималистично — значит достаточно. Если двумя-тремя линиями можно создать образ, не надо делать больше.

Отметим, что в конце премьерного показа, во время поклона артистов, актриса Театра-Театра Дарья Егорова выступила со сцены с заявлением в поддержку актёра Павла Устинова, получившего на днях тюремный срок в рамках «московского дела».

Дом Бернарды Альбы

Фото: Никита Чунтомов , Андрей Чунтомов

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