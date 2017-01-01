Борис Мильграм: Спектакль для театра — это святое

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Фото: Константин Долгановский

В Театре-Театре прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг заявления со сцены актрисы Дарьи Егоровой.

Напомним, что 18 сентября на премьере спектакля болгарского режиссёра Дианы Добревой «Дом Бернарды Альбы» актриса театра Дарья Егорова сделала заявление в поддержку Павла Устинова, после чего в её соцсетях появился пост о том, что её увольняют.

Борис Мильграм, художественный руководитель Театра-Театра:

— Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. У меня нет оснований для увольнения, а основания для выговора есть — некачественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей.

В театре существует этика, зафиксированная Станиславским в своей статье: спектакль продолжается до тех пор, пока зрители в театре, а актёры на сцене. Аплодисменты являются частью спектакля, тем более на премьере, когда с актёрами на сцену вышла вся постановочная группа. Каждый спектакль создаёт своё высказывание, свой контекст, и если появляется другое высказывание, оно просто разрушает то, что было создано.

Актриса театра, которая до этого на сцене создавала вместе со своими партнёрами одно высказывание, вышла с другим. Это недопустимо со стороны этики театра. Высказавшись за всех, она нарушила и человеческую этику, не договорившись со своими партнёрами, не поставив в известность своего режиссёра, не учтя настроение публики, аплодирующей премьере. Это нарушение уже человеческих прав. Режиссёр спектакля «Дом Бернарды Альбы» Диана Добрева расстроена таким поступком артистки до глубины души. Диана вне политического контекста России — ей просто испортили премьеру.

Я лично возмущён тем, что произошло с Павлом Устиновым, и своё мнение официально высказал. Некоторые актёры тоже высказались персональным образом. Если бы сотрудники Театра-Театра захотели это сделать от имени театра и поставили меня в известность, я бы помог всё организовать, но не на территории спектакля. На территории театра — пожалуйста, это возможно, здесь нет никаких ограничений в этом смысле. Я уверен, в театре нашлось бы немало людей, кто захотел бы принять в заявлении в поддержку Павла Устинова участие, может быть, даже весь коллектив. Можно было организовать артистов, собрать коллег, пригласить меня. Артистка же ничего подобного не сделала. Некоторые коллеги реагировали негативно на её поступок, и это нормальная реакция — им никто ничего не сказал, от их имени выступили, они были ошарашены...

Я сам высказался в поддержку Устинова. Я видел ролик, в котором вне всяких правил арестовывают, избивают нашего коллегу, молодого артиста. Но если в ответ на это мы будем нарушать наши правила, уничтожать этику, на которой держится русский театр, то мы погубим вообще всё. Нужно, чтобы все могли сохранять внутри себя свои этические нормы.

Последствия для любого сотрудника театра, который нарушает правила, — актёров, помощников режиссёра, монтировщиков и др., — написание объяснительной, выговор. Если нарушения систематическое — увольнение. Сейчас для увольнения сотрудницы оснований нет.

Спектакль для театра — это святое. Театр держится на правилах и на этике. Без этого театр существовать не может.

Дарья Егорова уже прокомментировала информацию о том, что её не увольняют из театра, в своём Facebook:

— Сейчас мне сообщили, что художественный руководитель выводить меня из спектакля и увольнять не собирается. И что я всё это «устроила», чтобы привлечь к себе внимание, потому что не очень хорошая актриса. На этом всё. Приду в театр, посмотрим, что будут говорить.