Актриса Театра-Театра утверждает, что её увольняют за высказывание в поддержку Павла Устинова

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Сцена из спектакля

Фото: Никита Чунтомов

Актрису пермского Театра-Театра Дарью Егорову могут уволить за высказывание в поддержку московского актёра Павла Устинова. Об этом актриса пишет на своей странице в Facebook.

Вчера, в конце премьерного показа, во время поклона артистов, Дарья Егорова выступила со сцены с заявлением в поддержку актёра Павла Устинова, получившего на днях тюремный срок в рамках «московского дела».

Дарья Егорова, актриса:

— Вчера у нас в театре была премьера, открытие сезона. Мы прекрасно отыграли спектакль, все зрители были счастливы, и после всех поклонов я вышла и выступила в поддержку Павла Устинова, в чём зритель меня поддержал. И вот как только я зашла за кулисы, режиссёр спектакля начала орать на меня: «Кто ты такая, что можешь всё это говорить, ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник».

Никто из актёров меня не поддержал. После этого мне стали писать мои коллеги о том, что я не имела никакого морального и человеческого права так делать, о том, что я подставила их всех и испортила премьеру зрителю.

После чего тот же режиссёр написала текст о том, что талант объединяет, а отсутствие таланта разъединяет. (...) Утром меня вызывает к себе художественный руководитель театра Борис Леонидович Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и после чего уволят. Также говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра. И лишает зарплаты парня, который сидел на звуке и который включил мне микрофон.

В ответ на это скажу. Ни в каком законе не написано, что я не имею права говорить что-то после поклона. Говорила я от своего лица, о чём художественный руководитель попросил передать СМИ.

Напомним, что худрук театра Борис Мильграм сам уже высказывался в защиту Павла Устинова как в СМИ, так и в видеообращениии, доступном на странице его дочери в Instagram.

На момент публикации новости официальная позиция Театра-Театра обнародована не была.

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