Страсти кипят Особенно если их подогревают

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Так получилось, что 18 сентября я стала свидетелем нашумевшего поступка актрисы Театра-Театра Дарьи Егоровой: будучи на премьере спектакля «Дом Бернарды Альбы», я слышала, как актриса после окончания представления попросила включить микрофон и призвала поддержать Павла Устинова — информационного героя тех дней.

Я услышала, поаплодировала в поддержку и пошла себе домой — обдумывать спектакль и совершенно не думать о высказывании актрисы, потому что в нём не было ничего сногсшибательного или даже дискуссионного: в поддержку Устинова высказывались все подряд, и сделать это со сцены, согласитесь, проще, чем стоять в одиночном пикете, как, например, Александр Смирнов — популярнейший артист ТЮЗа и театра «Большая стирка».

Однако Смирнов со своим пикетом остаётся в тени, а Дарья Егорова стала героиней вселенского хайпа.

Буквально на следующий день прилетел комментарий от пресс-службы театра: мол, учтите, что своё выступление актриса с коллективом и руководством не согласовала, это её частное выступление; и вообще, пишите лучше о спектакле.

Выполняем просьбу: о спектакле написано отдельно — он того стоит.

Тем не менее реакция пресс-службы нас удивила: странно, согласитесь, публично открещиваться от профессиональной солидарности. Причина стала понятна позже, когда Дарья Егорова на своей страничке в фейсбуке сообщила, что режиссёр Диана Добрева устроила ей после спектакля скандал, а художественный руководитель Борис Мильграм пообещал её уволить. Звукорежиссёра, включившего ей микрофон, Мильграм, судя по посту Дарьи, собирался наказать материально.

И вот тут захотелось написать уже не о спектакле, а о ситуации; Театр-Театр, таким образом, добился эффекта, ровно противоположного планируемому: про «Дом Бернарды Альбы» все немедленно забыли, а событие, которое руководству театра хотелось обойти молчанием, выскочило в федеральную прессу. Когда ещё пермский театр станет героем публикаций «Медузы»? Боюсь, не скоро; а на «Дождь» он теперь попадёт примерно никогда.

Дарья Егорова в своём фейсбуке собрала тысячи лайков и сотни репостов. Её называли героиней, слали лучи поддержки и всячески оскорбляли её обидчиков.

Театр немедленно стал оправдываться: мол, никто её не уволит, она лишь получит выговор (за что???), а звукорежиссёра денег не лишат, тоже объявят выговор (дважды за что???). Понятно, что никому это не помогло: ни актрисе, которой всё равно пришлось уволиться, ни театру, который теперь будут вспоминать исключительно благодаря скандалу, подобно тому, как Пермь много лет вспоминали только по «Хромой лошади»; если бы не Теодор Курентзис, который своей известностью перебил этот мрачный имидж, мы так и оставались бы столицей катастроф.

В эпоху вселенского хайпа бесполезно плыть против течения. Прав тот, кого поддерживает интернет-сообщество, а СМИ очень часто лишь следуют за этими настроениями и разносят их по широким федеральным просторам. Если бы у театрального руководства была «чуйка», оно бы поняло, что в нынешней общественной ситуации не поддержать выступление Дарьи Егоровой, какое бы оно ни было несогласованное, просто смертельно для репутации.

Интересно, что сотрудники театра солидарно выступают в поддержку художественного руководителя. Возможно, со сцены вся ситуация выглядит иначе, чем из зрительного зала, и своим выступлением Дарья Егорова действительно подпортила всей труппе премьеру; но есть и вероятность, что просто боятся.

Потому что в коллективе, где начальству позволено повышать голос на сотрудников, а за малейшую даже не оплошность, а неосмотрительность, как это вышло со звукорежиссёром, грозит наказание, вообще-то работать нельзя.

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