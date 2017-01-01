Вячеслав Бурков: Глаза коллег залиты яростью Заседание Земского собрания Большесосновского района сорвано

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Пленарное заседание Земского собрания Большесосновского района перенесено из-за отсутствия кворума. Депутаты покинули зал после предложения главы района Вячеслава Буркова отменить решение о назначении врио главы района депутата Владимира Трескова.

В начале заседания депутаты выступили за то, чтобы заседание Земского собрания сделать закрытым и удалить Вячеслава Буркова и ряд приглашённых им лиц из зала. Однако Бурков отказался выполнить требование депутатов.

Также Бурков предложил принять отчёты администрации, необходимые для внесения изменений в муниципальный бюджет, и согласовать его отпуск.

После этого шесть из двенадцати присутствовавших депутатов покинули заседание, сославшись на плохое самочувствие.

Вячеслав Бурков, глава Большесосновского района:

— Мною сегодня будет написано обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям депутатов. Также планирую инициировать внеочередное заседание Земского собрания. Необходимо неотлагательное решение ряда важных для жизни района вопросов. Глаза коллег залиты яростью, и они сейчас не готовы решать вопросы жизни района. А это надо делать.

13 сентября Большесосновской районный суд признал незаконным и отменил второе решение Земского собрания об отставке главы района Вячеслава Буркова.

Председатель Земского собрания Дмитрий Логинов пытался обжаловать решение Большесосновского районного суда, но 16 октября краевой суд оставил это решение без изменения.

Напомним, что 28 августа депутаты Земского собрания Большесосновского района заслушали отчёт руководителя района за 2018 год. По итогам доклада депутаты выставили Вячеславу Буркову неудовлетворительную оценку за то, что он «в течение трёх и более месяцев недобросовестно исполнял полномочия по решению вопросов местного значения», и проголосовали за досрочное прекращение полномочий Буркова в качестве главы муниципалитета.

Вячеслав Бурков перед голосованием за его отставку заявил, что он своевременно и добросовестно выполнял свои обязанности. «Решение незаконно и необоснованно. В случае его принятия я обращусь в суд. Хватит воевать. От этой возни страдают только жители, так как район выпадает из многих программ», — добавил он. Однако на решение депутатов его речь не повлияла, и за его отставку проголосовали одиннадцать человек. Ещё двое проголосовали против.

Отметим, что, согласно уставу муниципалитета и федеральному законодательству, отставка должна быть согласована с губернатором, а глава должен получить два «неуда», а не один.