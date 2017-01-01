Суд вновь отменил решение об отставке главы Большесосновского района Районный суд признал решение депутатов незаконным

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Фото Facebook

Сегодня, 13 августа, Большесосновской районный суд признал незаконным и отменил второе решение Земского собрания об отставке главы района Вячеслава Буркова. Об этом сообщил сам Вячеслав Бурков на своей странице в Facebook.

«Меры предварительной защиты оставлены в силе. То есть, несмотря на дальнейшее обжалование, я вновь полноправный глава Большесосновского района. Публично обращаюсь к депутатам: хватит воевать, давайте ВМЕСТЕ работать для наших жителей, пора убрать эмоции в сторону!» — написал он.

Напомним, что 28 августа депутаты Земского собрания Большесосновского района заслушали отчёт руководителя района за 2018 год. По итогам доклада депутаты выставили Вячеславу Буркову неудовлетворительную оценку за то, что он «в течение трёх и более месяцев недобросовестно исполнял полномочия по решению вопросов местного значения», и проголосовали за досрочное прекращение полномочий Буркова в качестве главы муниципалитета.

Вячеслав Бурков перед голосованием за его отставку заявил, что он своевременно и добросовестно выполнял свои обязанности. «Решение незаконно и необоснованно. В случае его принятия я обращусь в суд. Хватит воевать. От этой возни страдают только жители, так как район выпадает из многих программ», — добавил он. Однако на решение депутатов его речь не повлияла, и за его отставку проголосовали одиннадцать человек. Ещё двое проголосовали против.

Отметим, что, согласно уставу муниципалитета и федеральному законодательству, отставка должна быть согласована с губернатором, а глава должен получить два «неуда», а не один.