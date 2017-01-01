Трёхсекционные трамваи будут курсировать от Перми II до Висима

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Три трёхсекционых трамвая, которые мэрия планирует закупить для маршрута между вокзалами Пермь II и Перми I после закрытия железнодорожного движения вдоль Камы и замены путей на трамвайные, до этого будут курсировать от Перми II до микрорайона Висим (то есть на маршруте №4).

Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы заявила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, отвечая на вопрос депутатов о том, будут ли трамваи простаивать, если обустройство трамвайных путей вдоль Камы затянется.

Напомним, что на обновление парка трамваев, а также трамвайных путей Перми из краевого и городского бюджетов в 2020 и 2021 году запланировано выделить 1,4 млрд руб.

При этом из краевого бюджета запланировано выделить по 350 млн руб. ежегодно, а из городского в 2020 году — 443,5 млн руб., а в 2021 году — 256,5 млн руб.

В пояснительной записке к проекту регионального бюджета указано, что объём средств определён исходя из «планируемого количества приобретения десяти автобусов и 21 трамвая», а также сметной стоимости капремонта 10,35 км трамвайных путей.

Всего к 2022 году планируется обновить подвижной состав на маршрутах общественного транспорта в количестве 120 единиц и отремонтировать более 18 км путей и контактно-кабельной сети.

Также отметим, что на изъятие земельных участков и строительство трамвайных путей между железнодорожными вокзалами Пермь I и Пермь II из краевого бюджета планируется выделить 3,195 млрд руб.

Как указано в проекте регионального бюджета на 2020—2021 годы, в 2020 году на эти цели предполагается выделить 2,259 млрд руб., в 2021 году — 936 млн руб.

Мероприятия предполагают изъятие земельных участков и объектов недвижимости у ОАО «РЖД», а также строительство 4,5 км трамвайных путей.

В пояснительной записке указано, что объём средств определён «исходя из предварительной сметной стоимости строительства трамвайных путей и предварительной оценки рыночной стоимости выкупаемых объектов имущества».

Предполагается, что два вокзала свяжет скоростной трамвай, запуск которого запланирован на конец 2021 года. Правда, первоначально озвученная сумма выкупа и строительства путей составляла 1 млрд руб.