До конца 2021 года на обновление автобусов, трамваев и ремонт путей в Перми планируется потратить 1,4 млрд руб. За три года должно быть приобретено 120 автобусов и трамваев

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Фото: Администрация города Перми

На обновление парка трамваев, а также трамвайных путей Перми из краевого и городского бюджетов в 2020 и 2021 году запланировано выделить 1,4 млрд руб.

При этом из краевого бюджета запланировано выделить по 350 млн руб. ежегодно, а из городского в 2020 году — 443,5 млн руб., а в 2021 году — 256,5 млн руб.

В пояснительной записке к проекту регионального бюджета указано, что объём средств определён исходя из «планируемого количества приобретения десяти автобусов и 21 трамвая», а также сметной стоимости капремонта 10,35 км трамвайных путей.

Всего к 2022 году планируется обновить подвижной состав на маршрутах общественного транспорта в количестве 120 единиц и отремонтировать более 18 км путей и контактно-кабельной сети.