На трамвайные пути на месте железнодорожной ветки вдоль Камы планируется выделить более 3 млрд руб. Эти средства потратят на выкуп имущества РЖД и строительство 4,5 км путей

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На изъятие земельных участков и строительство трамвайных путей между железнодорожными вокзалами Пермь I и Пермь II из краевого бюджета планируется выделить 3,195 млрд руб.

Как указано в проекте регионального бюджета на 2020—2021 годы, в 2020 году на эти цели предполагается выделить 2,259 млрд руб, в 2021 году — 936 млн руб.



Мероприятия предполагают изъятие земельных участков и объектов недвижимости у ОАО «РЖД», а также строительство 4,5 км трамвайных путей.



В пояснительной записке указано, что объём средств определён «исходя из предварительной сметной стоимости строительства трамвайных путей и предварительной оценки рыночной стоимости выкупаемых объектов имущества».



Предполагается, что два вокзала свяжет скоростной трамвай, запуск которого запланирован на конец 2021 года. Правда, первоначально озвученная сумма выкупа и строительства путей составляла 1 млрд руб.







