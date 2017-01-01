Тариф на проезд мэрия предложила повысить с 1 февраля 2020 года Ранее озвучивалась желание властей изменить стоимость проезда с 1 декабря этого года

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Фото: Сергей Федосеев

Власти Перми предлагают поднять тариф на проезд в общественном транспорте с 1 февраля 2020 года. Такое заявление сделала сегодня, 22 октября, в ходе заседания комитетов по экономическому развитию и социальной политике, состоявшемся прямо перед началом пленарного заседания гордумы, заместитель главы администрации города Людмила Гаджиева.

По её словам, вчера, 21 октября, состоялась встреча с Дмитрием Самойловым на тему тарифа и он предложил увеличить тариф на проезд не с 1 декабря 2019 года, а с 1 февраля 2020 года, чтобы успеть решить все спорные вопросы. Горадминистрация предложила рассмотреть вопрос повышения тарифа и введения новых проездных на сегодняшнем пленарном заседании думы в первом чтении, чтобы иметь возможность дальше работать над документами.

Предложение администрации нашло поддержку у депутатов. В частности, председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе заявил, что это компромиссное решение и за этот период он надеется получить все не озвученные ответы от горадминистрации.

Решением комитета срок поправок в проект установлен до 10 января 2020 года.

Основная причина задержки в рассмотрении проекта— отсутствие полноценных заключений экспертов по экономической целесообразности повышения стоимости проезда с 20 до 26 руб.

В ходе состоявшегося в прошлую пятницу заседания экономического комитета думы вопросы у членов комитета вызвала сама цифра предлагаемого тарифа в 26 руб.

Начальник департамента транспорта Анатолий Путин мотивировал повышение тем, что тариф не менялся четыре года и в экономике произошли «инфляционные процессы». За это время в транспортной отрасли зарплаты выросли на 21%, дизельное топливо — на 34%, электроэнергия — на 41%, час работы общественного транспорта подорожал на 15%.

Анатолий Путин пояснил, что сумма 26 руб сложилась на основе исследования пассажиропотока на 13 экспериментальных маршрутах, учёта льготных проездных. Но согласился, что расчёт делался и «дедовским способом» — по подсчёту бумажных билетов.

Вчера стало известно, что Контрольно-счётная палата Перми подготовила заключение на проект решения гордумы «Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми».

Главная претензия КСП в том, что предполагаемые доходы от реформы в ближайшие три года значительно уступают расходам бюджета на транспортную отрасль.

Так, на 2020 год предполагается, что расходы на отрасль составят 4,5 млрд руб., в то время как доходы — 3,6 млрд руб. (дефицит составит 868 млн руб.), на 2021 год расходы — 6,6 млрд руб., доходы — 5,4 млрд руб. (дефицит — 1,2 млрд руб.), на 2022 год расходы — 6,5 млрд руб., доходы — 5,5 млрд руб. (дефицит — 1 млрд руб.).

«Таким образом, объём планируемых доходов бюджета города от платы за проезд не покрывает расходы, дефицит за период 2020—2022 годов составляет 3,114 млрд руб., источники покрытия данного дефицита в проекте решения не указаны», — говорится в заключении КСП.

Кроме того, введение тарифа с 1 декабря «повлечёт изменение доходной и расходной части бюджета на 2019 год, однако в финансово-экономическом обосновании отсутствуют соответствующие расходы».

Тем не менее палата предлагает думе рассмотреть проект «с учётом изложенного мнения».

Напомним, департамент транспорта предлагал с 1 декабря 2019 года установить тариф на проезд в размере 26 руб. за наличный расчёт и 24 руб — за безналичный. Также планируется введение пяти видов проездных со скидками от 10% до 40% для нельготных проездных и до 50% — для льготных.