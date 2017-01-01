Вынесение проекта повышения тарифа на транспорте отложено

Комитет гордумы вновь рассмотрит вопрос на следующей неделе

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Комитет по экономическому развитию Пермской городской думы отложил вынесение проекта на вторник, 22 октября. Он будет вновь рассмотрен за час до начала пленарного заседания гордумы.

Причина задержки в рассмотрении проекта— отсутствие полноценных заключений экспертов по экономической целесообразности повышения. При этом глава комитета, депутат Арсен Болквадзе, отметил, что по тем заключениям, которые уже есть, существующий тариф в 20 руб. признан экономически необоснованным.

Вопросы у членов комитета вызвала сама цифра предлагаемого тарифа в 26 руб.

Начальник департамента транспорта Анатолий Путин мотивировал повышение тем, что тариф не менялся четыре года и в экономике произошли «инфляционные процессы». За это время в транспортной отрасли зарплаты выросли на 21%, дизельное топливо — на 34%, электроэнергия — на 41%, час работы общественного транспорта подорожал на 15%.

Анатолий Путин пояснил, что сумма 26 руб сложилась на основе исследования пассажиропотока на 13 экспериментальных маршрутах, учёта льготных проездных. Но согласился, что расчёт делался и «дедовским способом» — по подсчёту бумажных билетов. Тем не менее депутаты так и не получили чёткого ответа: каков точный пассажиропоток на транспорте?

Депутат Владимир Молоковских сказал, что «мы не можем просто так голосовать по такому социально важному вопросу, на который ежегодно тратится 20% городского бюджета». Надежда Агишева и Вероника Куликова считают, что повышать тариф нужно только после полного окончания действия всех нынешних контрактов.

Думский комитет по экономическому развитию должен был рассмотреть вопрос тарифного меню на проезд в общественном транспорте во вторник, 15 октября, но заседание перенесено на сегодня, 18 октября.

Причиной стало то, что прокуратура Перми готовила претензию на проект тарифного меню в части предоставления скидок. Представитель прокуратуры сегодня заявила, что у надзорного органа больше нет замечаний по самой скидке (напомним, прокуратура недовольна тем, что предлагается установить скидку в 2 руб. при оплате по безналу).

Но до сих пор прокуратура не получила ответ на вопрос: какой источник расходов на предоставление скидки? За чей счёт кто-то будет платить на 2 руб. меньше?

Также вызвало вопросы предложение установить действие тарифа с 1 декабря.

Начальник департамента транспорта Анатолий Путин ответил, что дата вызвана тем, что она удобна всем. До Нового года можно будет отладить систему. Если вводить с 1 января, как раньше, то если будут сбои, решить их в праздничные выходные будет проблематично.

Проект тарифного меню не отозван и планируется к рассмотрению на пленарном заседании Пермской городской думы в следующий вторник, 22 октября.

Напомним, департамент транспорта предлагает с 1 декабря установить тариф на проезд в размере 26 руб. за наличный расчёт и 24 руб — за безналичный. Также планируется введение пяти видов проездных со скидками от 10% до 40% для нельготных проездных и до 50% — для льготных.