Прокуратура опротестовывает скидки Обсуждение повышения цены проезда в общественном транспорте перенесли из-за претензии прокуратуры

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Фото: Константин Долгановский

Думский комитет по экономическому развитию должен был рассмотреть вопрос тарифного меню на проезд в общественном транспорте во вторник, 15 октября, но заседание перенесено на пятницу, 18 октября.

Причиной стало то, что прокуратура Перми готовит претензию на проект тарифного меню в части предоставления скидок. Ожидается, что они будут озвучены в пятницу.

Тем не менее, как сообщили в мэрии, сам проект тарифного меню не отозван и планируется к рассмотрению на пленарном заседании Пермской городской думы в следующий вторник, 22 октября. Также пока не внесено никаких изменений в скидки на проезд.

Напомним, департамент транспорта предлагает с 1 декабря установить тариф на проезд в размере 26 руб. за наличный расчёт и 24 руб — за безналичный. Также планируется введение пяти видов проездных со скидками от 10% до 40% для нельготных проездных и до 50% — для льготных.

Несмотря на повышение тарифа, перевозчики считают, что принципиально это не изменит ситуацию. Особенно это касается прибыльных и неприбыльных маршрутов.

По словам перевозчика Эдуарда Мирзамухаметова, прибыльные маршруты будут «в плюсе», а убыточные «не станут прибыльнее», так как по новым договорам будет урезана субсидия. В итоге всё может закончится тем, что перевозчик, выигравший непопулярный маршрут, может в итоге отказаться от его обслуживания.

Накануне на круглом столе перевозчики задали вопрос представителям департамента транспорта: «За чей счёт будут скидки с 1 декабря?». Руководитель департамента Анатолий Путин сказал, что пока не готов ответить на этот вопрос.

Негативный момент вызвал и тот факт, что установка и налаживание аппаратуры по приёму безналичной платы за проезд ляжет на плечи перевозчиков.

Диалог показательно под всеобщий смех резюмировал Эдуард Мирзамухаметов : «Для чего нужно повышение тарифа, если всё, что повысили, всё и забрали? Только для ПГЭТа, получается».