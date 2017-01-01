Дефицит бюджета от повышения тарифа на проезд в Перми за три года превысит 3 млрд руб.

Такие данные приводит КСП Перми

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Контрольно-счётная палата Перми подготовила заключение на проект решения гордумы «Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми».

Главная претензия КСП в том, что предполагаемые доходы от реформы в ближайшие три года значительно уступают расходам бюджета на транспортную отрасль.



Так, на 2020 год предполагается, что расходы на отрасль составят 4,5 млрд руб., в то время как доходы — 3,6 млрд руб. (дефицит составит 868 млн руб.), на 2021 год расходы — 6,6 млрд руб., доходы — 5,4 млрд руб. (дефицит — 1,2 млрд руб.), на 2022 год расходы — 6,5 млрд руб., доходы — 5,5 млрд руб. (дефицит — 1 млрд руб.).

«Таким образом, объём планируемых доходов бюджета города от платы за проезд не покрывает расходы, дефицит за период 2020—2022 годов составляет 3,114 млрд руб., источники покрытия данного дефицита в проекте решения не указаны», — говорится в заключении КСП.

Кроме того, введение тарифа с 1 декабря «повлечёт изменение доходной и расходной части бюджета на 2019 год, однако в финансово-экономическом обосновании отсутствуют соответствующие расходы».



Тем не менее палата предлагает думе рассмотреть проект «с учётом изложенного мнения».