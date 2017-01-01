Возбуждено уголовное дело по сносу гаражей в Разгуляе

Снесено более 50 гаражных боксов

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Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту халатности должностных лиц Управления капитального строительства Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в апреле 2019 года УКС Пермского края заключило трёхсторонний договор по устройству ограждения территории земельных участков в микрорайоне Разгуляй, а также по подготовке территории для предпроектных и изыскательских работ, обустройству проезда для обеспечения доступа крупногабаритных механизмов и оборудования согласно требованиям технического задания и локального сметного расчёта, отмечают в ведомстве. При этом условиями договора снос гаражных боксов ГСК №1 предусмотрен не был.

С апреля по август 2019 года организация-подрядчик в нарушение условий договора незаконно снесла принадлежащие гражданам на праве собственности гаражные боксы ГСК №1, расположенные на земельных участках в микрорайоне Разгуляй. О незаконном сносе гаражей было достоверно известно должностным лицам УКС Пермского края.

При этом должностные лица управления никаких мер по прекращению незаконного сноса гаражных боксов не предприняли и заключённый договор в связи с нарушением его условий не расторгли.

В результате бездействия должностных лиц Управления капитального строительства Пермского края были незаконно снесены более 50 гаражных боксов.

Напомним, что именно участок, на котором расположены гаражи ГСК №1, запланирован под строительство новой сцены театра оперы и балета. Во время визита в Пермь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обсуждалось включение новой сцены в федеральную адресную инвестпрограмму на 2020—2021 годы. Проектировать театр будут сразу с привязкой к двум участкам: микрорайон Разгуляй и квартал №5. Проектные работы завершатся в ноябре 2019 года, после чего начнётся строительство здания новой сцены.

По результатам предпроектных работ была уточнена стоимость строительства новой цены театра оперы и балета. В результате стоимость увеличилась с 7 млрд руб. до 10 млрд 350 млн руб. Также в перечне объектов капитального строительства предлагается сдвинуть срок окончания строительства новой сцены с 2022 года на 2023 год.

Также в сентябре из-за ситуации с гаражами в Разгуляе со своего поста уволен руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрий Левинский.