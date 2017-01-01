Уволен руководитель УКСа Пермского края

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Со своего поста уволен руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрий Левинский. И. о. руководителя назначен Денис Гусев, ранее занимавший должность заместителя директора «Пермских городских электрических сетей».

Об этом заявил новый и .о. министра регионального строительства Андрей Колмогоров.

По информации «Нового компаньона», у руководства края были претензии к Левинскому, связанные с ситуацией по зоопарку, а также со сносами гаражей на Разгуляе.

Напомним, на рабочем месте и дома у Дмитрия Левинского следователи провели обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи подозревают, что руководители УКСа подписывали акты на не выполненные или частично выполненные работы, тем самым похищено 130 млн руб.