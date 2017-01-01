Стоимость строительства новой цены оперного театра увеличилась до 10,3 млрд руб.

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Сегодня, 20 августа, члены комитета по инфраструктуре Заксобрания рассмотрели проект поправок в действующий перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры.

Первый заместитель председателя правительства — министр строительства Пермского края Михаил Сюткин сообщил, что по результатам предпроектных работ была уточнена стоимость строительства новой цены театра оперы и балета. В результате стоимость увеличилась с 7 млрд руб. до 10 млрд 350 млн руб. Также в перечне объектов капитального строительства предлагается сдвинуть срок окончания строительства новой сцены с 2022 года на 2023 год.

Михаил Сюткин пояснил, что новая цена рассчитана по методике адресной инвестиционной программы с учётом дефляторов — то есть в ценах до 2023 года. «Это даёт достаточно существенное удорожание проекта. Заявка на получение федеральных средств Пермским краем уже сформирована и согласована Минкультом РФ (прим. ред.: ранее они требовали увеличить количество зрительских мест с 1250—1350 до 1350—1500). Министерство экономики РФ уже подтвердило включение этой заявки в федеральную адресную инвестиционную программу. Утверждение будет приходить в ноябре этого года в рамках подготовки проекта федерального бюджета», — сообщил министр. Также он добавил, что уровень софинансирования со стороны Федерации может составить 73% или даже больше.

Напомним, во время визита в Пермь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обсуждалось включение новой сцены в федеральную адресную инвестпрограмму на 2020—2021 годы. Проектировать театр будут сразу с привязкой к двум участкам: микрорайон Разгуляй и квартал №5. Проектные работы завершатся в ноябре 2019 года, после чего начнётся строительство здания новой сцены.

Отметим, что участок на Разгуляе является для краевых властей приоритетным: в этом случае здание нового театра образует комплекс культурного кластера, в который войдут многочисленные музеи. Их предполагается разместить в культурном пространстве «Завод имени Шпагина». Сегодня Михаил Сюткин заявил, что проектировщик уже сделал для себя выбор лучшей площадки. Также министр уточнил, что площадка на Разгуляе находится на склоне в тыловой части сквера Татищева, примыкающей к мебельной фабрике и Заводу им. Шпагина.