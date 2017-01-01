В новом здании для Пермского оперного театра увеличат количество зрительских мест Мощность объекта изменят по требованию Минкульта

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 15 апреля, группа депутатов внесла по просьбе краевого правительства в Законодательное собрание проект изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

В проекте постановления, во-первых, предлагается сдвинуть сроки проектирования и строительно-монтажных работ новой сцены Пермского театра оперы и балета с 2020—2022 года на 2018—2022 годы. Как пояснил сегодня на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания первый зампредседателя правительства — министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин, сдвиг начала работ с 2020 на 2018 год позволит начать проектирование уже в этом году. При этом министр пояснил, что 2018 год решили указать, потому что тогда шли мероприятия по закреплению земельных участков.

Также в Перечне объектов капитального строительства предлагается изменить мощность объекта: увеличить количество зрительских мест с 1250—1350 до 1350—1500. Министр пояснил, что это требования Минкульта.

Предварительная стоимость работ осталась прежней — 7 млрд руб. Один из авторов законопроекта, председатель инфраструктурного комитета Виктор Плюснин отметил, что если всё получится, то объект войдёт в Федеральную адресную программу и софинансирование из федерального бюджета составит минимум 50%.

Напомним, строительство новой сцены обсуждалось во время визита в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева. Премьер-министр пообещал, что Правительство РФ поддержит строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета, и сообщил, что уже дал соответствующие поручения федеральным Минздраву, Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития.

Как рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников во время прямого эфира в Instagram, конкурс на проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета может быть объявлен уже в середине мая.