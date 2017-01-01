Прокуратура подозревает председателя Осинской гордумы в незаконном обогащении

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Председатель городской думы Осы Михаил Алатырев подозревается прокуратурой в незаконном обогащении. Об этом свидетельствуют результаты проверки, обнародованные одним из телеграм-каналов.

Согласно документу, в период с ноября 2017 года по сентябрь 2019 года Михаил Алатырев, будучи директором МУП «Водоконал-Оса», в результате изменения условий трудового договора незаконно получил более 1 млн 159 тыс. руб.

Как пояснил «Новому компаньону» Михаил Алатырев, его действительно вызывали в прокуратуру для дачи показаний по этому вопросу. По словам руководителя Осинской думы, основанием для компенсационных выплат стал дополнительный договор, согласно которому директору МУП оплачивалось использование личного автомобиля в служебных целях.

Михаил Алатырев, председатель Осинской городской думы:

— Эта информация озвучена мною и в прокуратуре. Она принята к сведению. Никаких выводов по этому поводу мне не озвучивалось.

Материалы проверки прокуратура передала в Осинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании. Проверку инициировал глава Осинского района Яков Лузянин.

Напомним, что именно по его инициативе в сентябре Михаил Алатырев уволен с должности директора МУП «Водоканал-Оса».

В адрес водоканала прислан приказ об увольнении, в котором Алатыреву предлагается компенсация за увольнение в 1 млн руб. — это компенсация за год работы, хотя, по условиям контракта, об увольнении директора должны были уведомить за три месяца.

Михаил Алатырев тогда был намерен обращаться в суд и прокуратуру, мотивируя своё решение незаконностью действий учредителя МУП.

Напомним, по итогам выборов 8 сентября в думу Осы прошли депутаты из трёх разных команд: Михаила Алатырева, Алексея Курбанова и экс-главы района, советника главы Перми Сергея Романова. Ни у кого из них в думе нет большинства.