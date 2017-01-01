Глава Осинского района уволил спикера с должности директора местного водоканала

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Как стало известно «Новому компаньону», с должности директора МУП «Водоканал-Оса» уволен спикер думы Осинского городского округа Михаил Алатырев по инициативе главы района Якова Лузянина.

Как сообщили источники, в адрес водоканала прислан приказ об увольнении, в котором Алатыреву предлагается компенсация за увольнение в 1 млн руб. – это компенсация за год работы, хотя по условиям контракта, об увольнении директора должны были уведомить за три месяца.

По информации «Нового компаньона» Михаил Алатырев намерен обращаться в суд.

«Действия учредителя противозаконны, о чём я предупреждал их представителя. В понедельник, если приказ об увольнении не будет отменён, я обращусь в прокуратуру», - сообщил Михаил Алатырев.

Отметим, что глава Осинского района Яков Лузянин на телефонные звонки «Нового компаньона» в течение субботы так и не ответил.