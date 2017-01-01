Власти попытались снять медиафасад на «Айсберге» Попытка стала возможной благодаря распоряжению главы Ленинского района

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Фото: Алёна Ужегова

Власти Ленинского района этой ночью предприняли попытку демонтировать медиафасад на ТЦ «Айсберг». Основанием для этих действия стало действующее распоряжение главы Ленинского района Александра Козенкова от 17 сентября.

Власти Ленинского района решили демонтировать медиафасад на ТЦ «Айсберг», несмотря на то, что 19 сентября Арбитражный суд Пермского края запретил департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми «проводить работы по принудительному демонтажу рекламной конструкции до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу», удовлетворив заявление владельцев конструкции — казанского ООО «Цифровая наружная реклама»

Как рассказал источник «Нового компаньона», районные власти решили сослаться на отдельное распоряжение главы района Александра Козенкова о демонтаже, так как медиафасад попадает в реестр самовольных объектов.

Тем не менее, подрядная организация так и не приступила к демонтажу, ожидая распоряжения властей. Плюс, работам мешали припаркованные к ТЦ автомобили. Ситуация ожидания продлилась примерно с 22 вечера 9 октября до 2 ночи 10 октября. После чего рабочие уехали.

При этом в самой районной администрации сообщили, что не исключены попытки демонтировать медиафасад, так как формально он действительно является самовольной конструкцией. Тем самым районные власти не видят юридических препятствий исполнения распоряжения. Во-многом, вопрос должен решиться днём 10 октября на встрече губернатора края Максима Решетникова с Александром Козенковым.

Согласно документации арбитражного суда, компания заявила, что медиафасад «является крайне дорогостоящим и сложным оборудованием, которое в течение нескольких месяцев изготавливалось зарубежным производителем, в связи с чем демонтаж рекламной конструкции является реальной угрозой».

В итоге суд нашёл эти доводы достаточными для вывода «о необходимости принятия обеспечительных мер». 24 сентября департамент направил в суд апелляционную жалобу.

Напомним, конструкция на фасаде ТЦ «Айсберг» установлена в декабре 2018 года (размером 19х12 м, площадью 228 кв. м, что является самой крупной подобной конструкцией в городе).

В начале мая в адрес Управления МВД России по городу Перми горадминистрация направила письмо о привлечении к административной ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ («нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции») «владельца самовольно установленной рекламной конструкции».

Оператор конструкции после этого обратился в УФАС, специалисты которого не увидели правовых оснований применять постановление правительства Пермского края к отношениям, которые уже возникли. Нормативный акт вышел после установки конструкции, выдача предписания о демонтаже и аннулировании разрешения на установку не основана на законе.

Горадминистрация с этим не согласилась, хотя решение об аннулировании разрешения на размещение наружной рекламы ими было отозвано.