Арбитражный суд запретил мэрии демонтировать медиафасад на «Айсберге»

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Фото: Алёна Ужегова

Арбитражный суд Пермского края вынес решение о запрете департаменту экономики и промышленной политики администрации города Перми «проводить работы по принудительному демонтажу рекламной конструкции до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу». Тем самым удовлетворил заявление казанского ООО «Цифровая наружная реклама» к департаменту. Решение вынесено 19 сентября.

Согласно документации суда, компания заявила, что медиафасад «является крайне дорогостоящим и сложным оборудованием, которое в течение нескольких месяцев изготавливалось зарубежным производителем, в связи с чем демонтаж рекламной конструкции является реальной угрозой».



В итоге суд нашёл эти доводы достаточными для вывода «о необходимости принятия обеспечительных мер». 24 сентября департамент направил в суд апелляционную жалобу.



Напомним, конструкция на фасаде ТЦ «Айсберг» установлена в декабре 2018 года (размером 19 х 12 м, площадью 228 кв. м, что является самой крупной подобной конструкцией в городе).



В начале мая в адрес Управления МВД России по городу Перми горадминистрация направила письмо о привлечении к административной ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ («нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции») «владельца самовольно установленной рекламной конструкции».



Оператор конструкции после этого обратился в УФАС, специалисты которого не увидели правовых оснований применять постановление правительства Пермского края к отношениям, которые уже возникли. Нормативный акт вышел после установки конструкции, выдача предписания о демонтаже и аннулировании разрешения на установку не основана на законе.



Горадминистрация с этим не согласилась, хотя решение об аннулировании разрешения на размещение наружной рекламы ими было отозвано.