Горадминистрация просит привлечь к ответственности владельцев медиафасада на ТЦ «Айсберг» Сейчас идут переговоры о «добровольном демонтаже» с собственником здания

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Фото Алёна Ужегова

В адрес Управления МВД России по городу Перми направлено письмо о привлечении к административной ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ («нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции») «владельца самовольно установленной рекламной конструкции», установленной по адресу ул. Попова, 16 (ТЦ «Айсберг»). Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, департаментом экономики и промышленной политики администрации Перми 24 апреля было принято решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию медиафасада «в связи с тем, что рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения, что зафиксировано актом обследования рекламной конструкции от 25 апреля 2019 года».

Сама конструкция появилась на «Айсберге» в декабре 2018 года (размером 19 х 12 м, площадью 228 кв. м, что является самой крупной подобной конструкцией в городе).

Но в пресс-службе уточнили, что конструкция не соответствует техтребованиям: разрешение выдавали на медиафасад (под медиафасадом понимается рекламная конструкция в виде светопрозрачного электронного экрана, монтируемого и располагаемого на внешних стенах зданий, строений и сооружений (в том числе с использованием каркаса), повторяющего контуры фасада соответствующего здания, строения, сооружения, предназначенная для размещения (демонстрации) электронно-цифровых материалов), а проверка показала, что в действительности установлен светодиодный экран. То есть она, по сути, для горадминистрации является «самовольно установленной».

В адрес собственников здания направлено письмо с просьбой расторгнуть договор с владельцем рекламной конструкции и произвести добровольный демонтаж в срок до 13 апреля, что не было выполнено. Поэтому медиафасад должны были демонтировать принудительно с последующим взысканием расходов с собственников, что пока тоже не реализовано.

В горадминистрации сообщили, что «в настоящее время прорабатывается вопрос добровольного демонтажа с собственником здания».

Отметим, что по новым правилам размещения наружной рекламы в центральной части города запрещается установка крупноформатной рекламы, кроме медиафасадов. Подобная реклама установлена на ТРК «Семья» (ул. Революции, 13), но она прошла «проверку на светопрозрачность». Ещё один крупный экран установлен на фасаде Театра-Театра, но, как уточнили в мэрии, он не содержит информации рекламного характера, поэтому не считается рекламной конструкцией.