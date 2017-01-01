«Единая Россия» проиграла выборы в Александровском муниципальном округе А в Берёзовке и Орде у «партии власти» — большинство

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Администрация Александровска

Как стало известно «Новому компаньону», по итогам прошедших 29 сентября выборов, «Единая Россия» получила 12 мест в думе Ординского муниципального округа (из 15) и 11 мест — в думе Берёзовского муниципального округа (из 16).

На выборах в думу Александровского муниципального округа ЕР выиграла только 4 мандата. По информации Telegram-канала «Дак это Пермь!», большинство в думе Александровска получила КПРФ — 9 из 15 мандатов.

Напомним, что Александровский район долго не принимал решение об объединении, так как Яйвинские депутаты проголосовали против создания городского округа. Однако после принятия закона о муниципальных округах поселения района все-таки вошли в процесс объединения.

Отметим, что в октябре Заксобрание Пермского края планирует принять сразу в двух чтениях законопроекты о создании Бардымского и Еловского муниципальных округов. После этого количество муниципальных округов в крае вырастет до 12. Также, по данным «Нового компаньона», создание муниципального округа планируется также обсудить в Куединском районе.



