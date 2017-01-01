Земское собрание Александровского района поддержало объединение в городской округ Депутаты единогласно проголосовали за объединение поселений

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Администрация Александровска

Сегодня, 30 апреля, в Александровске состоялось внеочередное заседание Земского собрания. На нём депутаты рассмотрели вопрос об объединении поселений Александровского района в единый округ. Как сообщили «Новому компаньону» в представительном органе, депутаты проголосовали за объединение в городской округ единогласно. Теперь этот законопроект должен пройти через Законодательное собрание.

Напомним, Александровский район должен был стать 27-м городским округом Пермского края. Для вступления района в процесс объединения требовалось согласие всех поселений. Но из-за того, что в феврале депутаты думы Яйвинского городского поселения проголосовали против вхождения в Александровский городской округ, реформу пришлось отложить.

На прошлой неделе депутаты думы Яйвинского городского поселения провели повторное голосование. Как сообщается в проекте решения думы на сайте Яйвинского городского поселения, повторно рассмотреть вопрос депутатов попросил глава местной администрации Владимир Белобаржевский, потому что собственных средств бюджета Яйвинского городского поселения не хватает, чтобы должным образом выполнять вопросы местного значения. В итоге большинство депутатов — 10 из 15 — объединение поддержали.