В ЗС внесли законопроекты о создании Бардымского и Еловского муниципальных округов

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На этой неделе Земские собрания Еловского и Бардымского районов внесли в Законодательное собрание Пермского края инициативы о создании Бардымского и Еловского муниципальных округов.

Ожидается, что оба проекта будут рассмотрены в октябре сразу в двух чтениях. После их принятия количество муниципальных округов в крае вырастет до 12.

Отметим, что, по данным "Нового компаньона», создание муниципального округа планируется также обсудить в Куединском районе.